"آل مانع" إلى رتبة "نقيب"

صدر الأمر الملكي الكريم بترقية علي محمد آل مانع الشهري، من منسوبي وزارة الداخلية، إلى رتبته الجديدة؛ من "ملازم أول" إلى "نقيب".



وعبَّر "الشهري" عن فخره وسعادته بهذه الترقية، واصفًا إياها بالحافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء؛ خدمةً للدين ثم المليك والوطن.