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هطول أمطار على منطقة نجران

من متوسطة إلى غزيرة

هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران, شملت أنحاءً متفرقة من مدينة نجران ومحافظات خباش وحبونا ومراكز بئر عسكر والحصينية والمشعلية وعاكفة والمجمع والأجزاء المجاورة لها.
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

نجران أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هطول أمطار على منطقة نجران
سبق

هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران, شملت أنحاءً متفرقة من مدينة نجران ومحافظات خباش وحبونا ومراكز بئر عسكر والحصينية والمشعلية وعاكفة والمجمع والأجزاء المجاورة لها.
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
06:54 PM

هطول أمطار على منطقة نجران

من متوسطة إلى غزيرة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
0
1,981

هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران, شملت أنحاءً متفرقة من مدينة نجران ومحافظات خباش وحبونا ومراكز بئر عسكر والحصينية والمشعلية وعاكفة والمجمع والأجزاء المجاورة لها.
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

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