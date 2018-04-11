هطول أمطار على منطقة نجران

هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران, شملت أنحاءً متفرقة من مدينة نجران ومحافظات خباش وحبونا ومراكز بئر عسكر والحصينية والمشعلية وعاكفة والمجمع والأجزاء المجاورة لها.
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران, شملت أنحاءً متفرقة من مدينة نجران ومحافظات خباش وحبونا ومراكز بئر عسكر والحصينية والمشعلية وعاكفة والمجمع والأجزاء المجاورة لها.
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
نجران أمطار
هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران, شملت أنحاءً متفرقة من مدينة نجران ومحافظات خباش وحبونا ومراكز بئر عسكر والحصينية والمشعلية وعاكفة والمجمع والأجزاء المجاورة لها.
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران, شملت أنحاءً متفرقة من مدينة نجران ومحافظات خباش وحبونا ومراكز بئر عسكر والحصينية والمشعلية وعاكفة والمجمع والأجزاء المجاورة لها.
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.