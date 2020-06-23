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الصين: 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 13 في بكين

تسجيل 9 حالات لأشخاص قادمين من الخارج

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم، عن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 13 في العاصمة بكين؛ حيث تسبب تفشي الفيروس في أكبر سوق للمنتجات الزراعية بالمدينة في إغلاق جديد بكثير من أنحاء العاصمة.

كما تم تسجيل تسع حالات لأشخاص قادمين من الخارج في أقاليم قانسو وجياجسو وشانشي، حسب السلطات الصحية.

وتم تأكيد 249 إصابة بفيروس كورونا بشكل إجمالي في بكين منذ أوائل الشهر الجاري.

ومنذ ذلك الحين اتخذت العاصمة الصينية خطوات صارمة لاحتواء تفشي الفيروس؛ حيث أجرت اختبارات شاملة، وأغلقت المدارس، وفرضت إغلاقًا في الأحياء، ومنعت جميع أنشطة السفر غير الضرورية.

الصين فيروس كورونا الجديد

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الصين: 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 13 في بكين
سبق

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم، عن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 13 في العاصمة بكين؛ حيث تسبب تفشي الفيروس في أكبر سوق للمنتجات الزراعية بالمدينة في إغلاق جديد بكثير من أنحاء العاصمة.

كما تم تسجيل تسع حالات لأشخاص قادمين من الخارج في أقاليم قانسو وجياجسو وشانشي، حسب السلطات الصحية.

وتم تأكيد 249 إصابة بفيروس كورونا بشكل إجمالي في بكين منذ أوائل الشهر الجاري.

ومنذ ذلك الحين اتخذت العاصمة الصينية خطوات صارمة لاحتواء تفشي الفيروس؛ حيث أجرت اختبارات شاملة، وأغلقت المدارس، وفرضت إغلاقًا في الأحياء، ومنعت جميع أنشطة السفر غير الضرورية.

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
08:25 AM

الصين: 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 13 في بكين

تسجيل 9 حالات لأشخاص قادمين من الخارج

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بكين
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أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم، عن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 13 في العاصمة بكين؛ حيث تسبب تفشي الفيروس في أكبر سوق للمنتجات الزراعية بالمدينة في إغلاق جديد بكثير من أنحاء العاصمة.

كما تم تسجيل تسع حالات لأشخاص قادمين من الخارج في أقاليم قانسو وجياجسو وشانشي، حسب السلطات الصحية.

وتم تأكيد 249 إصابة بفيروس كورونا بشكل إجمالي في بكين منذ أوائل الشهر الجاري.

ومنذ ذلك الحين اتخذت العاصمة الصينية خطوات صارمة لاحتواء تفشي الفيروس؛ حيث أجرت اختبارات شاملة، وأغلقت المدارس، وفرضت إغلاقًا في الأحياء، ومنعت جميع أنشطة السفر غير الضرورية.

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