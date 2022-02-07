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بعد أربعة أشهر من الراحة.. الملكة إليزابيث تعود إلى العمل

إثر وعكة صحية تَعرضت لها بحسب ما أعلنه قصر باكنغهام

عادت الملكة البريطانية "إليزابيث الثانية"، إلى العمل، بعد استراحة استمرت لأربعة أشهر؛ إثر وعكة صحية تعرضت لها؛ بحسب ما أعلنه قصر باكنغهام.

وأوضح القصر -بحسب صحيفة "the sun"- أن الملكة لديها يوميات مليئة بالواجبات الخفيفة، ثم سلسلة من النزهات العامة في مارس.

وحصلت الملكة على الضوء الأخضر للقيام بدور رئيسي في الحفل الوطني الذي سيقام بمناسبة مرور سبعين عامًا على اعتلائها العرش، والذي سيستمر أربعة أيام في يونيو.

وقال المسؤولون: إن "يوميات الملكة امتلأت مرة أخرى؛ لكنها ستنسق العمل حسب ما هو مناسب"؛ مؤكدين أن "أفراد العائلة المالكة سيساعدون الملكة إليزابيث عند الضرورة".

وتعتزم الملكة أيضًا، معاودة السفر مرة أخرى، لحضور المناسبات العامة في مارس قبل عيد ميلادها الـ96 في أبريل.

وقالت بيني جونور، الخبيرة في شؤون العائلة المالكة: "لم أشعر بالذعر بشأن الحالة الصحية للملكة؛ لأنها قبل أن تأخذ الاستراحة؛ كان لديها جدول زمني لشخص يبلغ من العمر 65 عامًا وليس 95".

وأضافت: "صاحبة الجلالة كانت تبدو بصحة جيدة ومتألقة"، وقالت: "لم أكن أفكر في أنها كانت النهاية".

ونشر مساعدو القصر أمس، لقطات للملكة في مكتبها وهي تقرأ أوراقًا حكومية، تُظهر أنها في حالة جيدة ومستعدة للعودة إلى مهامها.

الملكة اليزابيث الثانية بريطانيا

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بعد أربعة أشهر من الراحة.. الملكة إليزابيث تعود إلى العمل
سبق

عادت الملكة البريطانية "إليزابيث الثانية"، إلى العمل، بعد استراحة استمرت لأربعة أشهر؛ إثر وعكة صحية تعرضت لها؛ بحسب ما أعلنه قصر باكنغهام.

وأوضح القصر -بحسب صحيفة "the sun"- أن الملكة لديها يوميات مليئة بالواجبات الخفيفة، ثم سلسلة من النزهات العامة في مارس.

وحصلت الملكة على الضوء الأخضر للقيام بدور رئيسي في الحفل الوطني الذي سيقام بمناسبة مرور سبعين عامًا على اعتلائها العرش، والذي سيستمر أربعة أيام في يونيو.

وقال المسؤولون: إن "يوميات الملكة امتلأت مرة أخرى؛ لكنها ستنسق العمل حسب ما هو مناسب"؛ مؤكدين أن "أفراد العائلة المالكة سيساعدون الملكة إليزابيث عند الضرورة".

وتعتزم الملكة أيضًا، معاودة السفر مرة أخرى، لحضور المناسبات العامة في مارس قبل عيد ميلادها الـ96 في أبريل.

وقالت بيني جونور، الخبيرة في شؤون العائلة المالكة: "لم أشعر بالذعر بشأن الحالة الصحية للملكة؛ لأنها قبل أن تأخذ الاستراحة؛ كان لديها جدول زمني لشخص يبلغ من العمر 65 عامًا وليس 95".

وأضافت: "صاحبة الجلالة كانت تبدو بصحة جيدة ومتألقة"، وقالت: "لم أكن أفكر في أنها كانت النهاية".

ونشر مساعدو القصر أمس، لقطات للملكة في مكتبها وهي تقرأ أوراقًا حكومية، تُظهر أنها في حالة جيدة ومستعدة للعودة إلى مهامها.

07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443
09:49 AM

بعد أربعة أشهر من الراحة.. الملكة إليزابيث تعود إلى العمل

إثر وعكة صحية تَعرضت لها بحسب ما أعلنه قصر باكنغهام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عادت الملكة البريطانية "إليزابيث الثانية"، إلى العمل، بعد استراحة استمرت لأربعة أشهر؛ إثر وعكة صحية تعرضت لها؛ بحسب ما أعلنه قصر باكنغهام.

وأوضح القصر -بحسب صحيفة "the sun"- أن الملكة لديها يوميات مليئة بالواجبات الخفيفة، ثم سلسلة من النزهات العامة في مارس.

وحصلت الملكة على الضوء الأخضر للقيام بدور رئيسي في الحفل الوطني الذي سيقام بمناسبة مرور سبعين عامًا على اعتلائها العرش، والذي سيستمر أربعة أيام في يونيو.

وقال المسؤولون: إن "يوميات الملكة امتلأت مرة أخرى؛ لكنها ستنسق العمل حسب ما هو مناسب"؛ مؤكدين أن "أفراد العائلة المالكة سيساعدون الملكة إليزابيث عند الضرورة".

وتعتزم الملكة أيضًا، معاودة السفر مرة أخرى، لحضور المناسبات العامة في مارس قبل عيد ميلادها الـ96 في أبريل.

وقالت بيني جونور، الخبيرة في شؤون العائلة المالكة: "لم أشعر بالذعر بشأن الحالة الصحية للملكة؛ لأنها قبل أن تأخذ الاستراحة؛ كان لديها جدول زمني لشخص يبلغ من العمر 65 عامًا وليس 95".

وأضافت: "صاحبة الجلالة كانت تبدو بصحة جيدة ومتألقة"، وقالت: "لم أكن أفكر في أنها كانت النهاية".

ونشر مساعدو القصر أمس، لقطات للملكة في مكتبها وهي تقرأ أوراقًا حكومية، تُظهر أنها في حالة جيدة ومستعدة للعودة إلى مهامها.

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