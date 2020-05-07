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تخريج الدفعة الـ "3" من مسرعة الأعمال "مسك 500"

بعد استكمال 16 شركة البرنامج التعليمي بنجاح

أعلن مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية" تخريج الدفعة الثالثة من مشاريع مسرعة الأعمال "مسك 500"، التي ينظمها المركز بالتعاون مع شركة "500 Startups؛ المتخصصة في دعم المشاريع الناشئة، حيث استكملت 16 شركة البرنامج التعليمي بنجاح.

واستمر البرنامج الذي تم تنفيذه عن بعد نظراً للظروف الراهنة لأزمة كورونا، 14 أسبوعاً، وتلقى الرواد الشباب خلاله سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية؛ لتنفيذ مشاريعهم التجارية على أرض الواقع، وحل المشكلات والصعوبات التي تعيق تقدمهم.

وتضمنت الدفعة الثالثة من البرنامج مجموعة متنوعة من الشركات الناشئة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ شملت المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والأردن. وعملت المشاريع على بناء حلول الأعمال الموجهة للشركات والمستهلكين، لتوظيفها في قطاعات مختلفة بما في ذلك اللياقة البدنية، والتوظيف، والتجارة الإلكترونية، وتكنولوجيا الرعاية الصحية.

ومن المنتظر أن يتم الاحتفال بانتهاء أعمال البرنامج بيوم العرض على المستثمرين، مطلع الأسبوع القادم يوم الاثنين 11 مايو الموافق 18 رمضان في حفل رقمي افتراضي عبر شبكة الإنترنت، حيث يمكن للمهتمين متابعة العرض على اليوتيوب في تمام الساعة 09:30 بتوقيت المملكة.

وأكد مركز المبادرات في مؤسسة مسك الخيرية عزمه على مواصلة دعمه وتمكينه للشباب تحت أي ظرف، موضحًا أن برنامج مسرعة الأعمال حقق النتائج المخطط لها رغم العقبات الناجمة عن أزمة كورونا، بعد تحويل نظام التعليم فيه إلى نظام التعليم عن بعد، بما يعكس استمرار مؤسسة مسك الخيرية في أداء دورها في تنمية منظومة ريادة الأعمال، وذلك عبر مبادراتها وبرامجها المتنوعة.

من جهته، قال الشريك الإداري في "500 Startups" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شريف البدوي: أود أن أهنئ المؤسسين وأعضاء الفرق والمدربين المسؤولين على توجيههم على النقل السلس والسريع لبرنامج مسرعة الأعمال، إلى نسق يعتمد التعليم عن بُعد بشكل كامل، وعلى الرغم من الأوقات الصعبة التي نمر بها، حصل المؤسسون على رؤى قيّمة من البرنامج.

مسك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تخريج الدفعة الـ "3" من مسرعة الأعمال "مسك 500"
سبق

أعلن مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية" تخريج الدفعة الثالثة من مشاريع مسرعة الأعمال "مسك 500"، التي ينظمها المركز بالتعاون مع شركة "500 Startups؛ المتخصصة في دعم المشاريع الناشئة، حيث استكملت 16 شركة البرنامج التعليمي بنجاح.

واستمر البرنامج الذي تم تنفيذه عن بعد نظراً للظروف الراهنة لأزمة كورونا، 14 أسبوعاً، وتلقى الرواد الشباب خلاله سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية؛ لتنفيذ مشاريعهم التجارية على أرض الواقع، وحل المشكلات والصعوبات التي تعيق تقدمهم.

وتضمنت الدفعة الثالثة من البرنامج مجموعة متنوعة من الشركات الناشئة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ شملت المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والأردن. وعملت المشاريع على بناء حلول الأعمال الموجهة للشركات والمستهلكين، لتوظيفها في قطاعات مختلفة بما في ذلك اللياقة البدنية، والتوظيف، والتجارة الإلكترونية، وتكنولوجيا الرعاية الصحية.

ومن المنتظر أن يتم الاحتفال بانتهاء أعمال البرنامج بيوم العرض على المستثمرين، مطلع الأسبوع القادم يوم الاثنين 11 مايو الموافق 18 رمضان في حفل رقمي افتراضي عبر شبكة الإنترنت، حيث يمكن للمهتمين متابعة العرض على اليوتيوب في تمام الساعة 09:30 بتوقيت المملكة.

وأكد مركز المبادرات في مؤسسة مسك الخيرية عزمه على مواصلة دعمه وتمكينه للشباب تحت أي ظرف، موضحًا أن برنامج مسرعة الأعمال حقق النتائج المخطط لها رغم العقبات الناجمة عن أزمة كورونا، بعد تحويل نظام التعليم فيه إلى نظام التعليم عن بعد، بما يعكس استمرار مؤسسة مسك الخيرية في أداء دورها في تنمية منظومة ريادة الأعمال، وذلك عبر مبادراتها وبرامجها المتنوعة.

من جهته، قال الشريك الإداري في "500 Startups" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شريف البدوي: أود أن أهنئ المؤسسين وأعضاء الفرق والمدربين المسؤولين على توجيههم على النقل السلس والسريع لبرنامج مسرعة الأعمال، إلى نسق يعتمد التعليم عن بُعد بشكل كامل، وعلى الرغم من الأوقات الصعبة التي نمر بها، حصل المؤسسون على رؤى قيّمة من البرنامج.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
02:37 PM

تخريج الدفعة الـ "3" من مسرعة الأعمال "مسك 500"

بعد استكمال 16 شركة البرنامج التعليمي بنجاح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية" تخريج الدفعة الثالثة من مشاريع مسرعة الأعمال "مسك 500"، التي ينظمها المركز بالتعاون مع شركة "500 Startups؛ المتخصصة في دعم المشاريع الناشئة، حيث استكملت 16 شركة البرنامج التعليمي بنجاح.

واستمر البرنامج الذي تم تنفيذه عن بعد نظراً للظروف الراهنة لأزمة كورونا، 14 أسبوعاً، وتلقى الرواد الشباب خلاله سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية؛ لتنفيذ مشاريعهم التجارية على أرض الواقع، وحل المشكلات والصعوبات التي تعيق تقدمهم.

وتضمنت الدفعة الثالثة من البرنامج مجموعة متنوعة من الشركات الناشئة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ شملت المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والأردن. وعملت المشاريع على بناء حلول الأعمال الموجهة للشركات والمستهلكين، لتوظيفها في قطاعات مختلفة بما في ذلك اللياقة البدنية، والتوظيف، والتجارة الإلكترونية، وتكنولوجيا الرعاية الصحية.

ومن المنتظر أن يتم الاحتفال بانتهاء أعمال البرنامج بيوم العرض على المستثمرين، مطلع الأسبوع القادم يوم الاثنين 11 مايو الموافق 18 رمضان في حفل رقمي افتراضي عبر شبكة الإنترنت، حيث يمكن للمهتمين متابعة العرض على اليوتيوب في تمام الساعة 09:30 بتوقيت المملكة.

وأكد مركز المبادرات في مؤسسة مسك الخيرية عزمه على مواصلة دعمه وتمكينه للشباب تحت أي ظرف، موضحًا أن برنامج مسرعة الأعمال حقق النتائج المخطط لها رغم العقبات الناجمة عن أزمة كورونا، بعد تحويل نظام التعليم فيه إلى نظام التعليم عن بعد، بما يعكس استمرار مؤسسة مسك الخيرية في أداء دورها في تنمية منظومة ريادة الأعمال، وذلك عبر مبادراتها وبرامجها المتنوعة.

من جهته، قال الشريك الإداري في "500 Startups" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شريف البدوي: أود أن أهنئ المؤسسين وأعضاء الفرق والمدربين المسؤولين على توجيههم على النقل السلس والسريع لبرنامج مسرعة الأعمال، إلى نسق يعتمد التعليم عن بُعد بشكل كامل، وعلى الرغم من الأوقات الصعبة التي نمر بها، حصل المؤسسون على رؤى قيّمة من البرنامج.

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