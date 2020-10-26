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ولي العهد يتسلم رسالة خطية من ملك المغرب على هامش قمة الشرق الأوسط الأخضر

نقلها رئيس الحكومة المغربية.. واستعرض اللقاء مبادرات المملكة للحفاظ على البيئة

تسلَّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رسالة خطية من جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.

وتفصيلاً، قام بتسلم الرسالة لسمو ولي العهد رئيس الحكومة في المملكة المغربية، السيد عزيز أخنوش، وذلك خلال لقائه سمو ولي العهد على هامش قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر المنعقدة في العاصمة الرياض.

كما نقل رئيس الحكومة تحيات جلالة ملك المغرب لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد، فيما حمَّله سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين وتحيات سموه لجلالته.

وجرى خلال اللقاء استعراض مبادرات المملكة النوعية للمحافظة على البيئة، ومكافحة التغيُّر المناخي.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، فيما حضر من الجانب المغربي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، وسفير المملكة المغربية لدى المملكة العربية السعودية الدكتور مصطفى المنصوري.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ولي العهد يتسلم رسالة خطية من ملك المغرب على هامش قمة الشرق الأوسط الأخضر
سبق

تسلَّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رسالة خطية من جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.

وتفصيلاً، قام بتسلم الرسالة لسمو ولي العهد رئيس الحكومة في المملكة المغربية، السيد عزيز أخنوش، وذلك خلال لقائه سمو ولي العهد على هامش قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر المنعقدة في العاصمة الرياض.

كما نقل رئيس الحكومة تحيات جلالة ملك المغرب لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد، فيما حمَّله سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين وتحيات سموه لجلالته.

وجرى خلال اللقاء استعراض مبادرات المملكة النوعية للمحافظة على البيئة، ومكافحة التغيُّر المناخي.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، فيما حضر من الجانب المغربي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، وسفير المملكة المغربية لدى المملكة العربية السعودية الدكتور مصطفى المنصوري.

26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
12:32 AM
اخر تعديل
26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
05:51 AM

ولي العهد يتسلم رسالة خطية من ملك المغرب على هامش قمة الشرق الأوسط الأخضر

نقلها رئيس الحكومة المغربية.. واستعرض اللقاء مبادرات المملكة للحفاظ على البيئة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تسلَّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رسالة خطية من جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.

وتفصيلاً، قام بتسلم الرسالة لسمو ولي العهد رئيس الحكومة في المملكة المغربية، السيد عزيز أخنوش، وذلك خلال لقائه سمو ولي العهد على هامش قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر المنعقدة في العاصمة الرياض.

كما نقل رئيس الحكومة تحيات جلالة ملك المغرب لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد، فيما حمَّله سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين وتحيات سموه لجلالته.

وجرى خلال اللقاء استعراض مبادرات المملكة النوعية للمحافظة على البيئة، ومكافحة التغيُّر المناخي.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، فيما حضر من الجانب المغربي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، وسفير المملكة المغربية لدى المملكة العربية السعودية الدكتور مصطفى المنصوري.

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