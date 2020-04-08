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بعد رفع الحظر عن "ووهان".. صيني: لم أخرج منذ 70 يومًا.. وكنت على وشك الجنون

مشاعر السكان اختلطت بين الدموع والفرحة بعد مرورهم بأسابيع من الرعب والانتظار

رُفع الحظر نهائيًا عن مدينة "ووهان" الصينية، مسقط رأس الجائحة العالمية "كورونا"، ومنذ اليوم الأربعاء، سُمح بالسفر من وإلى المدينة دون تصاريح مع أخذ الاحتياطات اللازمة، وذلك بعد انخفاض عدد الإصابات بالفيروس.

مشاعر سكان "ووهان" اختلط بين الدموع والفرحة بعد 74 يومًا من الرعب والقلق، والتي لخصها المواطن الصيني "أونج زينغكون" الذي ذكر أنه كان على وشك الجنون بسبب بقائه لفترة طويلة في المنزل، وقال بحسب قناة العربية: "لم أخرج منذ أكثر من 70 يومًا، هذا أول يوم لي بالخارج، أنا متحمس للغاية، لأن البقاء في المنزل لفترة طويلة دفعني للجنون".

وأضاف مواطنه "تشانغ شيانغ": لقد دفع الناس في ووهان الكثير وتحملوا جسديًا ونفسيًا وشعرنا كم أن الوباء كان كارثة.

ويبقى التساؤل الكبير الذي يدور في أذهان نصف سكان الكرة الأرضية بعد أن تسبب الفيروس في عزلهم: متى يرفع الحظر عن بقية مدن العالم؟

الصين ووهان فيروس كورونا الجديد

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بعد رفع الحظر عن "ووهان".. صيني: لم أخرج منذ 70 يومًا.. وكنت على وشك الجنون
سبق

رُفع الحظر نهائيًا عن مدينة "ووهان" الصينية، مسقط رأس الجائحة العالمية "كورونا"، ومنذ اليوم الأربعاء، سُمح بالسفر من وإلى المدينة دون تصاريح مع أخذ الاحتياطات اللازمة، وذلك بعد انخفاض عدد الإصابات بالفيروس.

مشاعر سكان "ووهان" اختلط بين الدموع والفرحة بعد 74 يومًا من الرعب والقلق، والتي لخصها المواطن الصيني "أونج زينغكون" الذي ذكر أنه كان على وشك الجنون بسبب بقائه لفترة طويلة في المنزل، وقال بحسب قناة العربية: "لم أخرج منذ أكثر من 70 يومًا، هذا أول يوم لي بالخارج، أنا متحمس للغاية، لأن البقاء في المنزل لفترة طويلة دفعني للجنون".

وأضاف مواطنه "تشانغ شيانغ": لقد دفع الناس في ووهان الكثير وتحملوا جسديًا ونفسيًا وشعرنا كم أن الوباء كان كارثة.

ويبقى التساؤل الكبير الذي يدور في أذهان نصف سكان الكرة الأرضية بعد أن تسبب الفيروس في عزلهم: متى يرفع الحظر عن بقية مدن العالم؟

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
11:16 PM

بعد رفع الحظر عن "ووهان".. صيني: لم أخرج منذ 70 يومًا.. وكنت على وشك الجنون

مشاعر السكان اختلطت بين الدموع والفرحة بعد مرورهم بأسابيع من الرعب والانتظار

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عبدالحكيم شار - الرياض
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2,126

رُفع الحظر نهائيًا عن مدينة "ووهان" الصينية، مسقط رأس الجائحة العالمية "كورونا"، ومنذ اليوم الأربعاء، سُمح بالسفر من وإلى المدينة دون تصاريح مع أخذ الاحتياطات اللازمة، وذلك بعد انخفاض عدد الإصابات بالفيروس.

مشاعر سكان "ووهان" اختلط بين الدموع والفرحة بعد 74 يومًا من الرعب والقلق، والتي لخصها المواطن الصيني "أونج زينغكون" الذي ذكر أنه كان على وشك الجنون بسبب بقائه لفترة طويلة في المنزل، وقال بحسب قناة العربية: "لم أخرج منذ أكثر من 70 يومًا، هذا أول يوم لي بالخارج، أنا متحمس للغاية، لأن البقاء في المنزل لفترة طويلة دفعني للجنون".

وأضاف مواطنه "تشانغ شيانغ": لقد دفع الناس في ووهان الكثير وتحملوا جسديًا ونفسيًا وشعرنا كم أن الوباء كان كارثة.

ويبقى التساؤل الكبير الذي يدور في أذهان نصف سكان الكرة الأرضية بعد أن تسبب الفيروس في عزلهم: متى يرفع الحظر عن بقية مدن العالم؟

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