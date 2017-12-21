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عدم الجاهزية تمنع مشاركة ثلاثي "الاتفاق".. ولاعب النصر "أبوبكر" يغيب

الليلة في مواجهة الكأس

منح مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الأرجنتيني "روسو" الكاميروني فينسنت أبوبكر، راحة وعدم إشراكه في مباراته أمام الاتفاق، اليوم الثلاثاء؛ بسبب شعوره بشد في العضلة الأمامية.

من جهة ثانية، أعلن نادي الاتفاق رسمياً غياب ثلاثي الفريق الكروي الأول: محمد الكويكبي، والسلوفاكي فيليب كيش، وفهد غازي عن مباراة الفريق أمام "النصر"، في دور ثمن نهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء اليوم؛ لعدم الجاهزية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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عدم الجاهزية تمنع مشاركة ثلاثي "الاتفاق".. ولاعب النصر "أبوبكر" يغيب
سبق

منح مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الأرجنتيني "روسو" الكاميروني فينسنت أبوبكر، راحة وعدم إشراكه في مباراته أمام الاتفاق، اليوم الثلاثاء؛ بسبب شعوره بشد في العضلة الأمامية.

من جهة ثانية، أعلن نادي الاتفاق رسمياً غياب ثلاثي الفريق الكروي الأول: محمد الكويكبي، والسلوفاكي فيليب كيش، وفهد غازي عن مباراة الفريق أمام "النصر"، في دور ثمن نهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء اليوم؛ لعدم الجاهزية.

21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
06:03 PM

عدم الجاهزية تمنع مشاركة ثلاثي "الاتفاق".. ولاعب النصر "أبوبكر" يغيب

الليلة في مواجهة الكأس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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منح مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الأرجنتيني "روسو" الكاميروني فينسنت أبوبكر، راحة وعدم إشراكه في مباراته أمام الاتفاق، اليوم الثلاثاء؛ بسبب شعوره بشد في العضلة الأمامية.

من جهة ثانية، أعلن نادي الاتفاق رسمياً غياب ثلاثي الفريق الكروي الأول: محمد الكويكبي، والسلوفاكي فيليب كيش، وفهد غازي عن مباراة الفريق أمام "النصر"، في دور ثمن نهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء اليوم؛ لعدم الجاهزية.

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