تتبعوا آثار تأديته الصلاة .. العثور على "مفقود نفود الجوف" متوفى

فجر اليوم على بُعد 13 كم من سيارته وعبر فريق نخبة الشمال للإنقاذ

عثر فريق نخبة الشمال لإنقاذ تائهي الصحراء بمنطقة الجوف، فجر اليوم، على "مفقود النفوذ" متوفى على بُعد (13 كم) من سيارته التي تم العثور عليها قبل الوصول إليه.

وفي التفاصيل، قال المتحدث الرسمي لفريق نخبة الشمال للإنقاذ سامي الخليفة: "بعد ورود بلاغ للفريق عن مفقود بالنفود جنوب الكسارات على طريق عذفاء، ومعلومات عن المفقود ونوع ولون سيارته ورقم لوحتها، تم تحديد نقطة تجمع أعضاء الفريق بإحدى محطات الوقود المعروفة لينطلق الفريق للبحث عنه بمشاركة الطيران الشراعي بقيادة الكابتن مدالله متعب العناد؛ ليتم العثور على السيارة أولاً من قِبل مجموعة من أعضاء الفريق بعد تمرير معلومة من أحد رواد البر الموجودين بالمنطقة لتستمر عملية البحث إلى أن تمكن عضو الفريق محمد حمدان الناعم؛ من العثور على المفقود متوفى بعد تتبع آثار تأديته الصلاة بالقرب من سيارته وعلى مسافة (13 كلم)".

وذكر "الخليفة"؛ أنه تم إبلاغ الجهات المعنية لمباشرة الحالة، كما تم إبلاغ مجموعات البحث الأخرى بالتوقف.

وناشد "فريق نخبة الشمال" مرتادي المناطق الصحراوية عدم ترك السيارة نهائياً في حالة تعرضها للعطل، مقدماً تعازيه ومواساته لذوي المتوفى في فقيدهم -رحمه الله-، كما قدم قائد فريق البحث عبدالعزيز عويد الطالب؛ شكره وتقديره لأعضاء الفريق على جهودهم المميزة في البحث والإنقاذ داعياً المولى -عزّ وجلّ- أن يجعل ما قاموا به في ميزان حسناتهم.