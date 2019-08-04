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إيران تكشف جنسية السفينة المحتجزة لدى الحرس الثوري.. تعرف عليها

عملية الاحتجاز تمت بقرب جزيرة "فارسي"

كشفت إيران جنسية السفينة المحتجزة لدى الحرس الثوري؛ حيث أكدت في بيان رسمي أنها عراقية.

وبحسب ما ذكره موقع "روسيا اليوم"؛ فقد أكدت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن السفينة التي احتجزها الحرس الثوري في وقت سابق من اليوم، عراقية تحمل اسم "هيتا".

وأضافت الوكالة أن عملية الاحتجاز تمت على بعد 18 ميلًا بحريًّا من جزيرة "فارسي" الإيرانية في الخليج.

الرئيسية/ أخبار العالم

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إيران تكشف جنسية السفينة المحتجزة لدى الحرس الثوري.. تعرف عليها
سبق

كشفت إيران جنسية السفينة المحتجزة لدى الحرس الثوري؛ حيث أكدت في بيان رسمي أنها عراقية.

وبحسب ما ذكره موقع "روسيا اليوم"؛ فقد أكدت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن السفينة التي احتجزها الحرس الثوري في وقت سابق من اليوم، عراقية تحمل اسم "هيتا".

وأضافت الوكالة أن عملية الاحتجاز تمت على بعد 18 ميلًا بحريًّا من جزيرة "فارسي" الإيرانية في الخليج.

04 أغسطس 2019 - 3 ذو الحجة 1440
08:12 PM

إيران تكشف جنسية السفينة المحتجزة لدى الحرس الثوري.. تعرف عليها

عملية الاحتجاز تمت بقرب جزيرة "فارسي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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16,436

كشفت إيران جنسية السفينة المحتجزة لدى الحرس الثوري؛ حيث أكدت في بيان رسمي أنها عراقية.

وبحسب ما ذكره موقع "روسيا اليوم"؛ فقد أكدت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن السفينة التي احتجزها الحرس الثوري في وقت سابق من اليوم، عراقية تحمل اسم "هيتا".

وأضافت الوكالة أن عملية الاحتجاز تمت على بعد 18 ميلًا بحريًّا من جزيرة "فارسي" الإيرانية في الخليج.

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