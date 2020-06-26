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شاهد.. خطة تقليم وتشكيل وإحلال "البزروميا" تدخل حيز التنفيذ بمكة

بعض أشجارها وصلت إلى مستويات خطرة والأعمال تنفذها "الأمانة"

تواصل أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة، تنفيذ جدولها الزمني فيما يخص عمليات التشجير في المناطق المستفادة بما يعود عليها بالنفع العام والشكل الجمالي وتقليل الهدر المالي وتجنب المشاكل البيئية وحجب الرؤية والإنارة ليلاً.

وقالت الأمانة إنه نظراً لما تشهده العاصمة المقدسة من تقلبات جوية في الفترة الحالية وحرصاً على سلامة مرتادي الطرقات والشوارع وتجنباً للمخاطر؛ قامت إدارة الحدائق بتهذيب وتقليم الأشجار في مواقع مختلفة بالعاصمة المقدسة ضمن خطة إحلال شجرة الكوناكاربس "البزروميا".

وتتطلب هذه العملية استبدال بعض أشجار البزروميا بأشجار تلائم طبيعة مكة المكرمة البيئية على مراحل "تقليم -تشكيل-إحلال" والتحكم في نموها؛ حيث بلغ ارتفاعها إلى مستويات خطرة تؤدي -لا قدر الله- عند سقوطها بأضرار في الممتلكات أو اصابات في الأرواح، إضافة إلى تأثيرها الواضح على البنية التحتية وعلى الترصيف وحجب الرؤية؛ حيث إن من خصائص بعض هذه الأشجار سرعة نموها مما يسهم في أعادة تشكيلها وتحسين المنظر الجمالي.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. خطة تقليم وتشكيل وإحلال "البزروميا" تدخل حيز التنفيذ بمكة
سبق

تواصل أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة، تنفيذ جدولها الزمني فيما يخص عمليات التشجير في المناطق المستفادة بما يعود عليها بالنفع العام والشكل الجمالي وتقليل الهدر المالي وتجنب المشاكل البيئية وحجب الرؤية والإنارة ليلاً.

وقالت الأمانة إنه نظراً لما تشهده العاصمة المقدسة من تقلبات جوية في الفترة الحالية وحرصاً على سلامة مرتادي الطرقات والشوارع وتجنباً للمخاطر؛ قامت إدارة الحدائق بتهذيب وتقليم الأشجار في مواقع مختلفة بالعاصمة المقدسة ضمن خطة إحلال شجرة الكوناكاربس "البزروميا".

وتتطلب هذه العملية استبدال بعض أشجار البزروميا بأشجار تلائم طبيعة مكة المكرمة البيئية على مراحل "تقليم -تشكيل-إحلال" والتحكم في نموها؛ حيث بلغ ارتفاعها إلى مستويات خطرة تؤدي -لا قدر الله- عند سقوطها بأضرار في الممتلكات أو اصابات في الأرواح، إضافة إلى تأثيرها الواضح على البنية التحتية وعلى الترصيف وحجب الرؤية؛ حيث إن من خصائص بعض هذه الأشجار سرعة نموها مما يسهم في أعادة تشكيلها وتحسين المنظر الجمالي.

26 يونيو 2020 - 5 ذو القعدة 1441
03:00 PM

شاهد.. خطة تقليم وتشكيل وإحلال "البزروميا" تدخل حيز التنفيذ بمكة

بعض أشجارها وصلت إلى مستويات خطرة والأعمال تنفذها "الأمانة"

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
4
2,974

تواصل أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة، تنفيذ جدولها الزمني فيما يخص عمليات التشجير في المناطق المستفادة بما يعود عليها بالنفع العام والشكل الجمالي وتقليل الهدر المالي وتجنب المشاكل البيئية وحجب الرؤية والإنارة ليلاً.

وقالت الأمانة إنه نظراً لما تشهده العاصمة المقدسة من تقلبات جوية في الفترة الحالية وحرصاً على سلامة مرتادي الطرقات والشوارع وتجنباً للمخاطر؛ قامت إدارة الحدائق بتهذيب وتقليم الأشجار في مواقع مختلفة بالعاصمة المقدسة ضمن خطة إحلال شجرة الكوناكاربس "البزروميا".

وتتطلب هذه العملية استبدال بعض أشجار البزروميا بأشجار تلائم طبيعة مكة المكرمة البيئية على مراحل "تقليم -تشكيل-إحلال" والتحكم في نموها؛ حيث بلغ ارتفاعها إلى مستويات خطرة تؤدي -لا قدر الله- عند سقوطها بأضرار في الممتلكات أو اصابات في الأرواح، إضافة إلى تأثيرها الواضح على البنية التحتية وعلى الترصيف وحجب الرؤية؛ حيث إن من خصائص بعض هذه الأشجار سرعة نموها مما يسهم في أعادة تشكيلها وتحسين المنظر الجمالي.

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