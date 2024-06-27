اليوم.. "صحة جازان" تطلق فعاليات الكرنفال الصحي بالحد الجنوبي

تتضمن عددًا من الأركان الصحية منها الطوارئ والأزمات والنقل الإسعافي

تطلق "صحة جازان" ضمن مبادارتها وأهدافها لبرنامج التحول الوطني 2030، مبادرة الكرنفال الصحي في الحد الجنوبي، ضمن برامج التوعية وبرنامج التحول لوزارة الصحة في مشاركة المجتمع؛ اعتبارًا من مساء اليوم الخميس، ويستمر حتى يوم السبت القادم 26/ 10/ 1440هـ عند الساعة الـ9 مساءً في حديقة شهداء الوطن بصامطة.

وتأتي المبادرة برعاية محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة ومدير عام صحة جازان الدكتور عبدالله بن أحمد نجمي.

وتتضمن فعاليات الكرنفال عددًا من الأركان الصحية منها ركن الطوارئ والأزمات والنقل الإسعافي بإدارة كوادر مؤهلة من شباب وفتيات الوطن، والذي سوف يقوم بدوره في الشرح عن الطرق الإسعافية في حال حدوث إصابات حوادث وحروق أو غرق -لا قدر الله- وكيف يمكن للجميع أن يتعامل معها ويسهم في إنقاذ حياة إنسان، وركن خاص لمكافحة نواقل المرض لتثقيف المجتمع عن خطر المستنقعات وأماكن تجمع البعوض والحشرات المسببة والناقلة للأمراض، وكيف يمكن التصدي لها والوقاية منها قبل حدوث وانتشار الأمراض، وركن الصحة المدرسية يشمل مبادرات التوعية والتثقيف الصحي وبرنامج التحول الوطني؛ لرفع مستوى الوعي الصحي، وعيادات الطفولة السليمة وطب الأسرة والطفل، وعيادة للأسنان، كما يتضمن ركن الصحة الإلكترونية للتعريف بأهميته في رفع مستوى الخدمات المقدمة للجميع.

وسيتخلل الكرنفال "أوبريت" وطنيًّا، بالإضافة إلى فعاليات المسرح للكبار والأطفال، والذي يستهدف أبناء وأسر الشهداء ومصابي الحد الجنوبي؛ لإيصال رسالة للمجتمع، وتوجد كذلك العديد من البرامج والأنشطة التي تسهم في رفع مستوى الوعي والثقافة لدى الحضور بإذن الله.