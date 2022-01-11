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أمام نيجيريا.. "محمد صلاح " وحجازي" أوراق رابحة

الليلة في كأس أمم أفريقيا

يسعى مدرب المنتخب مصري الأول لكرة القدم، البرتغالي "كيروش" لاعتماد أفضل تشكيلة لديه خلال مباراة فريقه الأولى أمام نيجيريا، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة بكأس أمم أفريقيا 2021.


وأوضحت وسائل إعلام مصرية أن "كيروش" سيدفع بكل من أحمد حجازي، محمود الونش، أكرم توفيق، وأحمد فتوح بالدفاع، أمام محمد الشناوي حارس المرمى.


وفي الوسط لا خلاف على الثنائي حمدي فتحي ومحمد النني، مع إمكانية الدفع بأحمد سيد زيزو كلاعب وسط ثالث في حال عدم جاهزية عمرو السولية الذي عانى من إصابة عضلية مؤخراً.

ومن المتوقع أن يقود محمد صلاح نجم ليفربول خط هجوم مصر أمام نيجيريا، برفقة الثنائي عمر مرموش لاعب شتوتجارت الألماني، ومصطفى محمد مهاجم جالطة سراي التركي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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أمام نيجيريا.. "محمد صلاح " وحجازي" أوراق رابحة
سبق

يسعى مدرب المنتخب مصري الأول لكرة القدم، البرتغالي "كيروش" لاعتماد أفضل تشكيلة لديه خلال مباراة فريقه الأولى أمام نيجيريا، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة بكأس أمم أفريقيا 2021.


وأوضحت وسائل إعلام مصرية أن "كيروش" سيدفع بكل من أحمد حجازي، محمود الونش، أكرم توفيق، وأحمد فتوح بالدفاع، أمام محمد الشناوي حارس المرمى.


وفي الوسط لا خلاف على الثنائي حمدي فتحي ومحمد النني، مع إمكانية الدفع بأحمد سيد زيزو كلاعب وسط ثالث في حال عدم جاهزية عمرو السولية الذي عانى من إصابة عضلية مؤخراً.

ومن المتوقع أن يقود محمد صلاح نجم ليفربول خط هجوم مصر أمام نيجيريا، برفقة الثنائي عمر مرموش لاعب شتوتجارت الألماني، ومصطفى محمد مهاجم جالطة سراي التركي.

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
04:47 PM

أمام نيجيريا.. "محمد صلاح " وحجازي" أوراق رابحة

الليلة في كأس أمم أفريقيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,229

يسعى مدرب المنتخب مصري الأول لكرة القدم، البرتغالي "كيروش" لاعتماد أفضل تشكيلة لديه خلال مباراة فريقه الأولى أمام نيجيريا، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة بكأس أمم أفريقيا 2021.


وأوضحت وسائل إعلام مصرية أن "كيروش" سيدفع بكل من أحمد حجازي، محمود الونش، أكرم توفيق، وأحمد فتوح بالدفاع، أمام محمد الشناوي حارس المرمى.


وفي الوسط لا خلاف على الثنائي حمدي فتحي ومحمد النني، مع إمكانية الدفع بأحمد سيد زيزو كلاعب وسط ثالث في حال عدم جاهزية عمرو السولية الذي عانى من إصابة عضلية مؤخراً.

ومن المتوقع أن يقود محمد صلاح نجم ليفربول خط هجوم مصر أمام نيجيريا، برفقة الثنائي عمر مرموش لاعب شتوتجارت الألماني، ومصطفى محمد مهاجم جالطة سراي التركي.

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