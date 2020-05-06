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"البيئة": "خازم - النماص" تسجّل أعلى كمية هطولات مطرية

في عسير.. قالت: سجّلتها محطات الرصد الهيدروجيني للوزارة اليوم

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن محافظة النماص "في منطقة عسير سجلت أعلى كمية هطول مطري اليوم الأربعاء.

قالت عبر حسابها في "تويتر": سجّلت محطات #وزارة_البيئة_والمياه_والزراعة للرّصد الهيدرولوجي، أعلى كميات لهطول الأمطار في المملكة اليوم الأربعاء بتاريخ 13/ 9/ 1441هـ في خازم - النماص بمنطقة #عسير .

وزارة البيئة والمياه والزراعة محافظة النماص

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة": "خازم - النماص" تسجّل أعلى كمية هطولات مطرية
سبق

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن محافظة النماص "في منطقة عسير سجلت أعلى كمية هطول مطري اليوم الأربعاء.

قالت عبر حسابها في "تويتر": سجّلت محطات #وزارة_البيئة_والمياه_والزراعة للرّصد الهيدرولوجي، أعلى كميات لهطول الأمطار في المملكة اليوم الأربعاء بتاريخ 13/ 9/ 1441هـ في خازم - النماص بمنطقة #عسير .

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
07:39 PM

"البيئة": "خازم - النماص" تسجّل أعلى كمية هطولات مطرية

في عسير.. قالت: سجّلتها محطات الرصد الهيدروجيني للوزارة اليوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - النماص
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أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن محافظة النماص "في منطقة عسير سجلت أعلى كمية هطول مطري اليوم الأربعاء.

قالت عبر حسابها في "تويتر": سجّلت محطات #وزارة_البيئة_والمياه_والزراعة للرّصد الهيدرولوجي، أعلى كميات لهطول الأمطار في المملكة اليوم الأربعاء بتاريخ 13/ 9/ 1441هـ في خازم - النماص بمنطقة #عسير .

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