"البيئة": "خازم - النماص" تسجّل أعلى كمية هطولات مطرية
في عسير.. قالت: سجّلتها محطات الرصد الهيدروجيني للوزارة اليوم
أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن محافظة النماص "في منطقة عسير سجلت أعلى كمية هطول مطري اليوم الأربعاء.
قالت عبر حسابها في "تويتر": سجّلت محطات #وزارة_البيئة_والمياه_والزراعة للرّصد الهيدرولوجي، أعلى كميات لهطول الأمطار في المملكة اليوم الأربعاء بتاريخ 13/ 9/ 1441هـ في خازم - النماص بمنطقة #عسير .
وزارة البيئة والمياه والزراعة
محافظة النماص
"البيئة": "خازم - النماص" تسجّل أعلى كمية هطولات مطرية
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-05-06
أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن محافظة النماص "في منطقة عسير سجلت أعلى كمية هطول مطري اليوم الأربعاء.
قالت عبر حسابها في "تويتر": سجّلت محطات #وزارة_البيئة_والمياه_والزراعة للرّصد الهيدرولوجي، أعلى كميات لهطول الأمطار في المملكة اليوم الأربعاء بتاريخ 13/ 9/ 1441هـ في خازم - النماص بمنطقة #عسير .
06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
07:39 PM
"البيئة": "خازم - النماص" تسجّل أعلى كمية هطولات مطرية
في عسير.. قالت: سجّلتها محطات الرصد الهيدروجيني للوزارة اليوم
أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن محافظة النماص "في منطقة عسير سجلت أعلى كمية هطول مطري اليوم الأربعاء.
قالت عبر حسابها في "تويتر": سجّلت محطات #وزارة_البيئة_والمياه_والزراعة للرّصد الهيدرولوجي، أعلى كميات لهطول الأمطار في المملكة اليوم الأربعاء بتاريخ 13/ 9/ 1441هـ في خازم - النماص بمنطقة #عسير .