قالت عبر حسابها في "تويتر": سجّلت محطات #وزارة_البيئة_والمياه_والزراعة للرّصد الهيدرولوجي، أعلى كميات لهطول الأمطار في المملكة اليوم الأربعاء بتاريخ 13/ 9/ 1441هـ في خازم - النماص بمنطقة #عسير .

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن محافظة النماص "في منطقة عسير سجلت أعلى كمية هطول مطري اليوم الأربعاء.

"البيئة": "خازم - النماص" تسجّل أعلى كمية هطولات مطرية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-05-06 أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن محافظة النماص "في منطقة عسير سجلت أعلى كمية هطول مطري اليوم الأربعاء. قالت عبر حسابها في "تويتر": سجّلت محطات #وزارة_البيئة_والمياه_والزراعة للرّصد الهيدرولوجي، أعلى كميات لهطول الأمطار في المملكة اليوم الأربعاء بتاريخ 13/ 9/ 1441هـ في خازم - النماص بمنطقة #عسير .

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441 07:39 PM

"البيئة": "خازم - النماص" تسجّل أعلى كمية هطولات مطرية في عسير.. قالت: سجّلتها محطات الرصد الهيدروجيني للوزارة اليوم





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أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن محافظة النماص "في منطقة عسير سجلت أعلى كمية هطول مطري اليوم الأربعاء.

قالت عبر حسابها في "تويتر": سجّلت محطات #وزارة_البيئة_والمياه_والزراعة للرّصد الهيدرولوجي، أعلى كميات لهطول الأمطار في المملكة اليوم الأربعاء بتاريخ 13/ 9/ 1441هـ في خازم - النماص بمنطقة #عسير .