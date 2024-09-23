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خادم الحرمين يتلقى برقية تهنئة من ملك الأردن بمناسبة اليوم الوطني

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برقية تهنئة من أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية.

وأعرب الملك عبدالله الثاني - باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية وحكومتها - عن أصدق التهاني والمشاعر الأخوية بهذه المناسبة سائلاً المولى العلي القدير أن يعيدها على خادم الحرمين الشريفين وهو ينعم بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب السعودي بمزيد من التقدُّم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

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خادم الحرمين يتلقى برقية تهنئة من ملك الأردن بمناسبة اليوم الوطني
سبق

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برقية تهنئة من أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية.

وأعرب الملك عبدالله الثاني - باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية وحكومتها - عن أصدق التهاني والمشاعر الأخوية بهذه المناسبة سائلاً المولى العلي القدير أن يعيدها على خادم الحرمين الشريفين وهو ينعم بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب السعودي بمزيد من التقدُّم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441
12:23 AM

خادم الحرمين يتلقى برقية تهنئة من ملك الأردن بمناسبة اليوم الوطني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عمّان
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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برقية تهنئة من أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية.

وأعرب الملك عبدالله الثاني - باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية وحكومتها - عن أصدق التهاني والمشاعر الأخوية بهذه المناسبة سائلاً المولى العلي القدير أن يعيدها على خادم الحرمين الشريفين وهو ينعم بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب السعودي بمزيد من التقدُّم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

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