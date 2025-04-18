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وفاة قائد الحراسة الشخصية لمعمر القذافي داخل محبسه

قضى 9 سنوات في السجن رغم صدور حكم بالإفراج عنه

ذكرت قناة "ليبيا 24" أن اللواء سعد مسعود القذافي قائد الحراسة الشخصية للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، توفي اليوم (السبت) في سجنه، بعد 9 أعوام مكث فيها داخل سجون طرابلس.

وأوضحت "ليبيا 24" أن سعد القذافي ظل مسجوناً رغم صدور حكم بالإفراج عنه عام 2017 وتأكيد الحكم في فبراير الماضي، بحسب "روسيا اليوم".

وتقلد سعد القذافي، عدة مناصب أمنية أهمها، قائد سرية الحراسة الخاصة بمعمر القذافي، وآمر كتيبة الصمود في الجيش، ولكنه اشتهر في المجال الرياضي ودعمه للرياضة، وتقلد منصب رئيس نادي الاتحاد لعدة سنوات.

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وفاة قائد الحراسة الشخصية لمعمر القذافي داخل محبسه
سبق

ذكرت قناة "ليبيا 24" أن اللواء سعد مسعود القذافي قائد الحراسة الشخصية للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، توفي اليوم (السبت) في سجنه، بعد 9 أعوام مكث فيها داخل سجون طرابلس.

وأوضحت "ليبيا 24" أن سعد القذافي ظل مسجوناً رغم صدور حكم بالإفراج عنه عام 2017 وتأكيد الحكم في فبراير الماضي، بحسب "روسيا اليوم".

وتقلد سعد القذافي، عدة مناصب أمنية أهمها، قائد سرية الحراسة الخاصة بمعمر القذافي، وآمر كتيبة الصمود في الجيش، ولكنه اشتهر في المجال الرياضي ودعمه للرياضة، وتقلد منصب رئيس نادي الاتحاد لعدة سنوات.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
04:34 PM

وفاة قائد الحراسة الشخصية لمعمر القذافي داخل محبسه

قضى 9 سنوات في السجن رغم صدور حكم بالإفراج عنه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت قناة "ليبيا 24" أن اللواء سعد مسعود القذافي قائد الحراسة الشخصية للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، توفي اليوم (السبت) في سجنه، بعد 9 أعوام مكث فيها داخل سجون طرابلس.

وأوضحت "ليبيا 24" أن سعد القذافي ظل مسجوناً رغم صدور حكم بالإفراج عنه عام 2017 وتأكيد الحكم في فبراير الماضي، بحسب "روسيا اليوم".

وتقلد سعد القذافي، عدة مناصب أمنية أهمها، قائد سرية الحراسة الخاصة بمعمر القذافي، وآمر كتيبة الصمود في الجيش، ولكنه اشتهر في المجال الرياضي ودعمه للرياضة، وتقلد منصب رئيس نادي الاتحاد لعدة سنوات.

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