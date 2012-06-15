الفالح: نعمل على تحقيق توازن السوق قبل العام المقبل

أكّد سابقاً أن "أوبك" على وشك الاتفاق على تمديد خفض الإنتاج

قال وزير الطاقة خالد الفالح؛ اليوم السبت، إنه يأمل في أن يتمكّن منتجو النفط من تحقيق التوازن في السوق النفطية قبل العام المقبل.

ووفق "رويترز"، قال للصحفيين على هامش اجتماع لوزراء الطاقة والبيئة في مجموعة العشرين بمدينة كارويزاوا اليابانية، عندما سُئل عن الوضع الحالي لسوق النفط: "نأمل في أن نحقق توازن السوق قبل العام المقبل.. إننا نعمل على ذلك".

وكان الفالح؛ قد قال في وقتٍ سابق من الشهر الجاري، إن منظمة "أوبك" على وشك الاتفاق على تمديد اتفاق بشأن خفض إمدادات النفط إلى ما بعد يونيو، على الرغم من أنه مازالت هناك حاجة إلى إجراء مزيدٍ من المحادثات مع الدول غير الأعضاء في "أوبك" التي تشكّل جزءاً من اتفاق الإنتاج.