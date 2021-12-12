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الشباب يتغلب على المحرق البحريني ودياً بثلاثية

تحضيراً لمنافسات الدوري

تغلب فريق الشباب الأول لكرة القدم وصيف دوري المحترفين السعودي على نظيره المحرق البحريني بطل كأس الاتحاد الآسيوي بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء اليوم الأحد على ملعب الشيخ علي بن محمد آل خليفة وذلك في ختام معسكره الإعدادي الخارجي المقام حالياً بمملكة البحرين.

تناوب على تسجيل ثلاثية الشباب كل من المهاجم النيجيري أوديون إيجالو، وهتان باهبري ونواف العابد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الشباب يتغلب على المحرق البحريني ودياً بثلاثية
سبق

تغلب فريق الشباب الأول لكرة القدم وصيف دوري المحترفين السعودي على نظيره المحرق البحريني بطل كأس الاتحاد الآسيوي بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء اليوم الأحد على ملعب الشيخ علي بن محمد آل خليفة وذلك في ختام معسكره الإعدادي الخارجي المقام حالياً بمملكة البحرين.

تناوب على تسجيل ثلاثية الشباب كل من المهاجم النيجيري أوديون إيجالو، وهتان باهبري ونواف العابد.

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
08:16 PM

الشباب يتغلب على المحرق البحريني ودياً بثلاثية

تحضيراً لمنافسات الدوري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تغلب فريق الشباب الأول لكرة القدم وصيف دوري المحترفين السعودي على نظيره المحرق البحريني بطل كأس الاتحاد الآسيوي بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء اليوم الأحد على ملعب الشيخ علي بن محمد آل خليفة وذلك في ختام معسكره الإعدادي الخارجي المقام حالياً بمملكة البحرين.

تناوب على تسجيل ثلاثية الشباب كل من المهاجم النيجيري أوديون إيجالو، وهتان باهبري ونواف العابد.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,460
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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12,690
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38 مليار ..

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