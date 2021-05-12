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"الصحة": تسجيل 1020 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 908 خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا  في الإمارات.. 1,508 إصابات وحالتا وفاة

خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية

سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية 1,508 إصابات بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة.
وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 540,646 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,619 وفاة، مشيرة إلى شفاء 1,477 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 520,882 حالة.

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كورونا  في الإمارات.. 1,508 إصابات وحالتا وفاة
سبق

سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية 1,508 إصابات بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة.
وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 540,646 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,619 وفاة، مشيرة إلى شفاء 1,477 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 520,882 حالة.

12 مايو 2021 - 30 رمضان 1442
02:51 PM

كورونا  في الإمارات.. 1,508 إصابات وحالتا وفاة

خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية 1,508 إصابات بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة.
وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 540,646 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,619 وفاة، مشيرة إلى شفاء 1,477 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 520,882 حالة.

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