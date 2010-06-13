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"تحالف دعم الشرعية في اليمن": الهجوم على ناقلتي نفط  في خليج عمان "تصعيد خطير"

تم تدمير أهداف عسكرية حوثية تهدد الأمن الإقليمي والدولي

أدان تحالف دعم الشرعية في اليمن، الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان، مؤكدًا أنه "تصعيد خطير" ، وقال إن عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المتورطة في استهداف المدنيين ستتم محاسبتها، وقال إنه تم تدمير أهداف عسكرية حوثية تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وتابع "التحالف" القول إن عملية الاستهداف لمواقع عسكرية للميليشيات تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وإن الأهداف شملت مواقع تخزين الصواريخ ومعامل تصنيع ومخازن أسلحة، كما شملت أماكن تواجد خبراء أجانب من تنظيمات إرهابية.

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"تحالف دعم الشرعية في اليمن": الهجوم على ناقلتي نفط  في خليج عمان "تصعيد خطير"
سبق

أدان تحالف دعم الشرعية في اليمن، الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان، مؤكدًا أنه "تصعيد خطير" ، وقال إن عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المتورطة في استهداف المدنيين ستتم محاسبتها، وقال إنه تم تدمير أهداف عسكرية حوثية تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وتابع "التحالف" القول إن عملية الاستهداف لمواقع عسكرية للميليشيات تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وإن الأهداف شملت مواقع تخزين الصواريخ ومعامل تصنيع ومخازن أسلحة، كما شملت أماكن تواجد خبراء أجانب من تنظيمات إرهابية.

13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
07:32 PM

"تحالف دعم الشرعية في اليمن": الهجوم على ناقلتي نفط  في خليج عمان "تصعيد خطير"

تم تدمير أهداف عسكرية حوثية تهدد الأمن الإقليمي والدولي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدان تحالف دعم الشرعية في اليمن، الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان، مؤكدًا أنه "تصعيد خطير" ، وقال إن عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المتورطة في استهداف المدنيين ستتم محاسبتها، وقال إنه تم تدمير أهداف عسكرية حوثية تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وتابع "التحالف" القول إن عملية الاستهداف لمواقع عسكرية للميليشيات تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وإن الأهداف شملت مواقع تخزين الصواريخ ومعامل تصنيع ومخازن أسلحة، كما شملت أماكن تواجد خبراء أجانب من تنظيمات إرهابية.

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