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"الضمان الصحي" يطلق مشروع المنصة الموحدة لتبادل المعلومات التأمينية

تهدف لإيجاد ملف موحد للمؤمن لهم وتخفيض تكلفة ووقت إجراءات الموافقات

أطلق مجلس الضمان الصحي التعاوني المرحلة الأولى من مشروع المنصة الموحدة لتبادل المعلومات الصحية والتأمينية مسار الخدمات التأمينية (SHIB)، بالتعاون مع شركة صحتي للخدمات المعلوماتية.

وتهدف المنصة إلى الارتقاء بمستوى خدمات التأمين الصحي وحوكمة إجراءات المطالبات والمدفوعات المالية وتعزيز تبادل معلومات العمليات التأمينية بشكل آمن وإيجاد ملف صحي موحد للمؤمن لهم، وتخفيض تكلفة ووقت إجراءات الموافقات والتي تسهم في الحد من الممارسات الخاطئة والتي تندرج ضمن ممارسات التحايل المالي، وذلك من خلال الربط الإلكتروني لجميع التعاملات المالية بين شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية.

وأوضح أمين عام المجلس الصحي السعودي الدكتور شبَاب بن سعد الغامدي أن هذا المشروع يأتي في إطار الأهداف الاستراتيجية للمجلس 2020 –2024 والتي تساهم في تحويل منظومة الرعاية الصحية في المملكة والموائمة مع أحدث السياسات في قطاع التأمين الصحي، وذلك من خلال استخدام التقنيات الحديثة لرفع وتعزيز مستوى وجودة الخدمات الصحية المقدمة.

وأشار الأمين العام إلى أن المجلس وضع التقنية الرقمية خياراً استراتيجيا لتحقيق قفزة نوعية في صناعة سوق التأمين الصحي مما يسهم في خلق حلول مبتكرة وجعل نظام الرعاية الصحية بمستوى متطور وكفاءة عالية مما يسهم في الحد بشكل كبير من الممارسات الخاطئة في القطاع التأميني.

مجلس الضمان الصحي التعاوني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الضمان الصحي" يطلق مشروع المنصة الموحدة لتبادل المعلومات التأمينية
سبق

أطلق مجلس الضمان الصحي التعاوني المرحلة الأولى من مشروع المنصة الموحدة لتبادل المعلومات الصحية والتأمينية مسار الخدمات التأمينية (SHIB)، بالتعاون مع شركة صحتي للخدمات المعلوماتية.

وتهدف المنصة إلى الارتقاء بمستوى خدمات التأمين الصحي وحوكمة إجراءات المطالبات والمدفوعات المالية وتعزيز تبادل معلومات العمليات التأمينية بشكل آمن وإيجاد ملف صحي موحد للمؤمن لهم، وتخفيض تكلفة ووقت إجراءات الموافقات والتي تسهم في الحد من الممارسات الخاطئة والتي تندرج ضمن ممارسات التحايل المالي، وذلك من خلال الربط الإلكتروني لجميع التعاملات المالية بين شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية.

وأوضح أمين عام المجلس الصحي السعودي الدكتور شبَاب بن سعد الغامدي أن هذا المشروع يأتي في إطار الأهداف الاستراتيجية للمجلس 2020 –2024 والتي تساهم في تحويل منظومة الرعاية الصحية في المملكة والموائمة مع أحدث السياسات في قطاع التأمين الصحي، وذلك من خلال استخدام التقنيات الحديثة لرفع وتعزيز مستوى وجودة الخدمات الصحية المقدمة.

وأشار الأمين العام إلى أن المجلس وضع التقنية الرقمية خياراً استراتيجيا لتحقيق قفزة نوعية في صناعة سوق التأمين الصحي مما يسهم في خلق حلول مبتكرة وجعل نظام الرعاية الصحية بمستوى متطور وكفاءة عالية مما يسهم في الحد بشكل كبير من الممارسات الخاطئة في القطاع التأميني.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
03:05 PM

"الضمان الصحي" يطلق مشروع المنصة الموحدة لتبادل المعلومات التأمينية

تهدف لإيجاد ملف موحد للمؤمن لهم وتخفيض تكلفة ووقت إجراءات الموافقات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلق مجلس الضمان الصحي التعاوني المرحلة الأولى من مشروع المنصة الموحدة لتبادل المعلومات الصحية والتأمينية مسار الخدمات التأمينية (SHIB)، بالتعاون مع شركة صحتي للخدمات المعلوماتية.

وتهدف المنصة إلى الارتقاء بمستوى خدمات التأمين الصحي وحوكمة إجراءات المطالبات والمدفوعات المالية وتعزيز تبادل معلومات العمليات التأمينية بشكل آمن وإيجاد ملف صحي موحد للمؤمن لهم، وتخفيض تكلفة ووقت إجراءات الموافقات والتي تسهم في الحد من الممارسات الخاطئة والتي تندرج ضمن ممارسات التحايل المالي، وذلك من خلال الربط الإلكتروني لجميع التعاملات المالية بين شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية.

وأوضح أمين عام المجلس الصحي السعودي الدكتور شبَاب بن سعد الغامدي أن هذا المشروع يأتي في إطار الأهداف الاستراتيجية للمجلس 2020 –2024 والتي تساهم في تحويل منظومة الرعاية الصحية في المملكة والموائمة مع أحدث السياسات في قطاع التأمين الصحي، وذلك من خلال استخدام التقنيات الحديثة لرفع وتعزيز مستوى وجودة الخدمات الصحية المقدمة.

وأشار الأمين العام إلى أن المجلس وضع التقنية الرقمية خياراً استراتيجيا لتحقيق قفزة نوعية في صناعة سوق التأمين الصحي مما يسهم في خلق حلول مبتكرة وجعل نظام الرعاية الصحية بمستوى متطور وكفاءة عالية مما يسهم في الحد بشكل كبير من الممارسات الخاطئة في القطاع التأميني.

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