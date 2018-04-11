فيديو.. ابتعدْ عن السائرين بالشارع لتحمي نفسك من كورونا

قطرات السعال والعطس تبقى معلّقة في الهواء

أعدّت شركة التكنولوجيا (Ansys) مقطع فيديو يوضّح كيف يمكن لقطرات اللعاب الحاملة للفيروس أن تصل لشخص آخر أثناء المشي أو الركض أو ركوب الدراجة.

يأتي ذلك بعد أن نصح طبيب أسترالي بـ"الابتعاد" عن العدّائين؛ لأن أولئك الذين يمارسون الرياضة يتنفّسون بعمق أكبر.

وحسب موقع قناة "الحرة" الأمريكية، قال المهندس الرئيسي للرعاية الصحية في الشركة، مارك هورنر: "الركض جنبًا إلى جنب قد يكون أقلَّ خطورة من الركض وراء أو أمام أحد". وتابع: "خلال الركض بجانب شخص آخر، تقلّ احتمالية تعرضك لأي سوائل محملة بالعدوى".

وأضاف: "إذا سعل شخص ما، فإن تلك القطرات تبقى معلقة في الهواء، وإذا كنت تسير خلفه ستة أقدام فسوف تصطدم بها مباشرة؛ إذ لم يُتَحْ لها وقتٌ كاف للسقوط على الأرض؛ لذا إذا كنت بجانب الشخص، في غياب الرياح، فلن تصطدم بك".

وبينما لم يتمّ التأكُّد بعد من احتمال "حمل" العرق للفيروس، قال خبراء إنه يمكن للبراز والسوائل الجسدية الأخرى حمله.

لكن أغلب الخبراء قالوا إن قلقهم الأكبر عندما يتعلق الأمر بالعدّائين الذين لا يلتزمون بمسافة التباعد الاجتماعي؛ إذ من المؤكد أن قطرات اللعاب تحمل الفيروس معها بشكل قاطع.

ونصح أطباء أستراليون بالقول: "عندما تمارس الركض ابتعد عن الآخرين، وبالخصوص العدّائين القادمين إليك، إذا كان لديهم كوفيد- 19 فحتمًا ينقلونه إليك دون أن تشعر".