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أمانة جدة تستعيد أرض حديقة بحي السلامة بعد وضع اليد عليها

بعد حكم قضائي  بإعادتها لأملاك الدولة

قالت أمانة محافظة جدة أنها أستعادت أرضاً حكومية مخصصة لإنشاء حديقة بحي السلامة على مساحة تقدر بنحو 1400م2 ، وذلك بعد دعوى قضائية أقامتها الأمانة على مواطن وضع يده على الأرض وأقام عليها منزلا مدعيا ملكيته لها بموجب حجة استحكام.

وجاء القرار باستعادة موقع الحديقة بعد صدور أحكام قضائية قضت بإبطال صك حجة الاستحكام الذي بحوزة المواطن لعدم ثبوت صحته، وانتهت الدعوى بصدور حكم قضائي مؤيد من محكمة الإستئناف يلزم المدعى عليه برفع يده عن الأرض وإعادتها للملكية العامة للدولة، وجرى مخاطبة شركتي الكهرباء والمياه الوطنية تمهيدا لإيقاف الخدمات عن الموقع.

وأكدت أمانة محافظة جدة استمرار جهودها في منع التعديات على الأملاك العامة للدولة وإنفاذ الأوامر السامية والأنظمة والتعليمات التي تمنع الانتفاع بالمرافق العامة في غير ما خصصت له.

أمانة محافظة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة جدة تستعيد أرض حديقة بحي السلامة بعد وضع اليد عليها
سبق

قالت أمانة محافظة جدة أنها أستعادت أرضاً حكومية مخصصة لإنشاء حديقة بحي السلامة على مساحة تقدر بنحو 1400م2 ، وذلك بعد دعوى قضائية أقامتها الأمانة على مواطن وضع يده على الأرض وأقام عليها منزلا مدعيا ملكيته لها بموجب حجة استحكام.

وجاء القرار باستعادة موقع الحديقة بعد صدور أحكام قضائية قضت بإبطال صك حجة الاستحكام الذي بحوزة المواطن لعدم ثبوت صحته، وانتهت الدعوى بصدور حكم قضائي مؤيد من محكمة الإستئناف يلزم المدعى عليه برفع يده عن الأرض وإعادتها للملكية العامة للدولة، وجرى مخاطبة شركتي الكهرباء والمياه الوطنية تمهيدا لإيقاف الخدمات عن الموقع.

وأكدت أمانة محافظة جدة استمرار جهودها في منع التعديات على الأملاك العامة للدولة وإنفاذ الأوامر السامية والأنظمة والتعليمات التي تمنع الانتفاع بالمرافق العامة في غير ما خصصت له.

16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442
01:14 PM

أمانة جدة تستعيد أرض حديقة بحي السلامة بعد وضع اليد عليها

بعد حكم قضائي  بإعادتها لأملاك الدولة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
4
1,693

قالت أمانة محافظة جدة أنها أستعادت أرضاً حكومية مخصصة لإنشاء حديقة بحي السلامة على مساحة تقدر بنحو 1400م2 ، وذلك بعد دعوى قضائية أقامتها الأمانة على مواطن وضع يده على الأرض وأقام عليها منزلا مدعيا ملكيته لها بموجب حجة استحكام.

وجاء القرار باستعادة موقع الحديقة بعد صدور أحكام قضائية قضت بإبطال صك حجة الاستحكام الذي بحوزة المواطن لعدم ثبوت صحته، وانتهت الدعوى بصدور حكم قضائي مؤيد من محكمة الإستئناف يلزم المدعى عليه برفع يده عن الأرض وإعادتها للملكية العامة للدولة، وجرى مخاطبة شركتي الكهرباء والمياه الوطنية تمهيدا لإيقاف الخدمات عن الموقع.

وأكدت أمانة محافظة جدة استمرار جهودها في منع التعديات على الأملاك العامة للدولة وإنفاذ الأوامر السامية والأنظمة والتعليمات التي تمنع الانتفاع بالمرافق العامة في غير ما خصصت له.

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