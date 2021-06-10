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أكثر من 60 دبلوماسيًّا يزورون معرض مشروعات مكة الرقمي

تجولوا داخله واطّلعوا عبر التقنية على المشاريع التنموية

زار أكثر من 60 دبلوماسيًّا اليوم معرض مشروعات منطقة مكة المكرمة الرقمي بقبة جدة، الذي افتتحه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل أمس، وكان في استقبالهم وكيل إمارة المنطقة الدكتور مشبب القحطاني.

وتجول الدبلوماسيون داخل أرجاء المعرض، واطلعوا عبر التقنية على المشاريع التنموية بمنطقة مكة التي يتجاوز عددها 100 مشروع.

وأوضح مدير فرع وزارة الخارجية بجدة مازن الحملي، أن معرض مشروعات مكة الرقمي يعكس التطور التقني الذي وصلت إليه المملكة تنمويًّا وتقنيًّا، ويسلط الضوء على المنجزات التي تحقّقت في المنطقة على مدى 14 عامًا، كما يقدم نبذة عن المستقبل الزاهر للمنطقة.

فيما وصف عددٌ من الدبلوماسيين ما تحقّق في منطقة مكة المكرمة من إنجازات بالمبهر، مؤكدين أن ما يحويه من مشروعات يبرز ما وصلت إليه المملكة من تقدم في مختلف المجالات.

وسيشهد المعرض خلال الأيام المقبلة انطلاقة أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي، وهي إحدى المبادرات الريادية لملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة، والتي تحمل عنوان "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي"، إضافة إلى إقامة جلسات حوارية سيتطرق فيها المتحدثون إلى عدة جوانب؛ من بينها الإعلام والإعلان الرقمي، كذلك تطوير الخدمات في ظل التقنية.

إلى هذا سيكون المعرض الرقمي مُتاحًا لأهالي المنطقة والزوار مع الأخذ في الاعتبار تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وسيستمر أسبوعًا، وسيفتح أبوابه لأهالي المنطقة وزوارها.

يذكر أن إمارة منطقة مكة المكرمة ولأول مرّة توحد ختام برامج وفعاليات الإمارة في أسبوع واحد، وسيتم تنظيمه سنويًّا، وتشارك فيه جميع الجهات الحكومية والأهلية والمجتمع في المنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أكثر من 60 دبلوماسيًّا يزورون معرض مشروعات مكة الرقمي
سبق

زار أكثر من 60 دبلوماسيًّا اليوم معرض مشروعات منطقة مكة المكرمة الرقمي بقبة جدة، الذي افتتحه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل أمس، وكان في استقبالهم وكيل إمارة المنطقة الدكتور مشبب القحطاني.

وتجول الدبلوماسيون داخل أرجاء المعرض، واطلعوا عبر التقنية على المشاريع التنموية بمنطقة مكة التي يتجاوز عددها 100 مشروع.

وأوضح مدير فرع وزارة الخارجية بجدة مازن الحملي، أن معرض مشروعات مكة الرقمي يعكس التطور التقني الذي وصلت إليه المملكة تنمويًّا وتقنيًّا، ويسلط الضوء على المنجزات التي تحقّقت في المنطقة على مدى 14 عامًا، كما يقدم نبذة عن المستقبل الزاهر للمنطقة.

فيما وصف عددٌ من الدبلوماسيين ما تحقّق في منطقة مكة المكرمة من إنجازات بالمبهر، مؤكدين أن ما يحويه من مشروعات يبرز ما وصلت إليه المملكة من تقدم في مختلف المجالات.

وسيشهد المعرض خلال الأيام المقبلة انطلاقة أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي، وهي إحدى المبادرات الريادية لملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة، والتي تحمل عنوان "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي"، إضافة إلى إقامة جلسات حوارية سيتطرق فيها المتحدثون إلى عدة جوانب؛ من بينها الإعلام والإعلان الرقمي، كذلك تطوير الخدمات في ظل التقنية.

إلى هذا سيكون المعرض الرقمي مُتاحًا لأهالي المنطقة والزوار مع الأخذ في الاعتبار تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وسيستمر أسبوعًا، وسيفتح أبوابه لأهالي المنطقة وزوارها.

يذكر أن إمارة منطقة مكة المكرمة ولأول مرّة توحد ختام برامج وفعاليات الإمارة في أسبوع واحد، وسيتم تنظيمه سنويًّا، وتشارك فيه جميع الجهات الحكومية والأهلية والمجتمع في المنطقة.

10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442
04:46 PM

أكثر من 60 دبلوماسيًّا يزورون معرض مشروعات مكة الرقمي

تجولوا داخله واطّلعوا عبر التقنية على المشاريع التنموية

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عبدالله الراجحي - جدة
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زار أكثر من 60 دبلوماسيًّا اليوم معرض مشروعات منطقة مكة المكرمة الرقمي بقبة جدة، الذي افتتحه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل أمس، وكان في استقبالهم وكيل إمارة المنطقة الدكتور مشبب القحطاني.

وتجول الدبلوماسيون داخل أرجاء المعرض، واطلعوا عبر التقنية على المشاريع التنموية بمنطقة مكة التي يتجاوز عددها 100 مشروع.

وأوضح مدير فرع وزارة الخارجية بجدة مازن الحملي، أن معرض مشروعات مكة الرقمي يعكس التطور التقني الذي وصلت إليه المملكة تنمويًّا وتقنيًّا، ويسلط الضوء على المنجزات التي تحقّقت في المنطقة على مدى 14 عامًا، كما يقدم نبذة عن المستقبل الزاهر للمنطقة.

فيما وصف عددٌ من الدبلوماسيين ما تحقّق في منطقة مكة المكرمة من إنجازات بالمبهر، مؤكدين أن ما يحويه من مشروعات يبرز ما وصلت إليه المملكة من تقدم في مختلف المجالات.

وسيشهد المعرض خلال الأيام المقبلة انطلاقة أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي، وهي إحدى المبادرات الريادية لملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة، والتي تحمل عنوان "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي"، إضافة إلى إقامة جلسات حوارية سيتطرق فيها المتحدثون إلى عدة جوانب؛ من بينها الإعلام والإعلان الرقمي، كذلك تطوير الخدمات في ظل التقنية.

إلى هذا سيكون المعرض الرقمي مُتاحًا لأهالي المنطقة والزوار مع الأخذ في الاعتبار تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وسيستمر أسبوعًا، وسيفتح أبوابه لأهالي المنطقة وزوارها.

يذكر أن إمارة منطقة مكة المكرمة ولأول مرّة توحد ختام برامج وفعاليات الإمارة في أسبوع واحد، وسيتم تنظيمه سنويًّا، وتشارك فيه جميع الجهات الحكومية والأهلية والمجتمع في المنطقة.

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