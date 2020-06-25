النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بمناسبة اليوم العالمي.. انطلاق حملة التبرع بالدم بـ"صامطة"

تحت شعار "تبرع بدمك واجعل العالم مكانًا أوفر" وتستمر6 أيام

دشن رئيس بلدية صامطة الدكتور سالم علي منيف، مساء اليوم الخميس، حملة التبرع بالدم والتي تنطلق بمحافظة صامطة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم 2020 برعاية من قِبل مستشفى صامطة العام ممثلاً بقسم المختبر وبنك الدم، وبالتعاون مع جمعية عطاء الطبية بصامطة، ودعم من مؤسسة السبيعي الخيرية.

وتم إعلان انطلاق الحملة تحت شعار "تبرع بدمك واجعل العالم مكانًا أوفر"، صحة وذلك بحضور مدير مستشفى صامطة العام أحمد متنبك، ورئيس جمعية عطاء الطبية الدكتور علي محمد عريشي، وممثل مؤسسة السبيعي الخيرية الداعمة للحملة. وتستمر الحملة لمدة ستة أيام ابتداءً من اليوم الخميس.

وقد وجّه القائمون على الحملة شكرهم وتقديرهم للجهات التي عملت على تجهيز هذه الحملة وتأمين الاحتياجات واللوازم الطبية وكذلك توفير الموقع الملائم لاستقبال المتبرعين، راجين الله أن يكتب الأجر للجميع على هذا العمل الخيري الذي سوف يُسهم في دعم بنك الدم بمستشفى صامطة العام بالاحتياج اللازم من الدم.

التبرع بالدم

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بمناسبة اليوم العالمي.. انطلاق حملة التبرع بالدم بـ"صامطة"
سبق

دشن رئيس بلدية صامطة الدكتور سالم علي منيف، مساء اليوم الخميس، حملة التبرع بالدم والتي تنطلق بمحافظة صامطة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم 2020 برعاية من قِبل مستشفى صامطة العام ممثلاً بقسم المختبر وبنك الدم، وبالتعاون مع جمعية عطاء الطبية بصامطة، ودعم من مؤسسة السبيعي الخيرية.

وتم إعلان انطلاق الحملة تحت شعار "تبرع بدمك واجعل العالم مكانًا أوفر"، صحة وذلك بحضور مدير مستشفى صامطة العام أحمد متنبك، ورئيس جمعية عطاء الطبية الدكتور علي محمد عريشي، وممثل مؤسسة السبيعي الخيرية الداعمة للحملة. وتستمر الحملة لمدة ستة أيام ابتداءً من اليوم الخميس.

وقد وجّه القائمون على الحملة شكرهم وتقديرهم للجهات التي عملت على تجهيز هذه الحملة وتأمين الاحتياجات واللوازم الطبية وكذلك توفير الموقع الملائم لاستقبال المتبرعين، راجين الله أن يكتب الأجر للجميع على هذا العمل الخيري الذي سوف يُسهم في دعم بنك الدم بمستشفى صامطة العام بالاحتياج اللازم من الدم.

25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
10:13 PM

بمناسبة اليوم العالمي.. انطلاق حملة التبرع بالدم بـ"صامطة"

تحت شعار "تبرع بدمك واجعل العالم مكانًا أوفر" وتستمر6 أيام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
31

دشن رئيس بلدية صامطة الدكتور سالم علي منيف، مساء اليوم الخميس، حملة التبرع بالدم والتي تنطلق بمحافظة صامطة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم 2020 برعاية من قِبل مستشفى صامطة العام ممثلاً بقسم المختبر وبنك الدم، وبالتعاون مع جمعية عطاء الطبية بصامطة، ودعم من مؤسسة السبيعي الخيرية.

وتم إعلان انطلاق الحملة تحت شعار "تبرع بدمك واجعل العالم مكانًا أوفر"، صحة وذلك بحضور مدير مستشفى صامطة العام أحمد متنبك، ورئيس جمعية عطاء الطبية الدكتور علي محمد عريشي، وممثل مؤسسة السبيعي الخيرية الداعمة للحملة. وتستمر الحملة لمدة ستة أيام ابتداءً من اليوم الخميس.

وقد وجّه القائمون على الحملة شكرهم وتقديرهم للجهات التي عملت على تجهيز هذه الحملة وتأمين الاحتياجات واللوازم الطبية وكذلك توفير الموقع الملائم لاستقبال المتبرعين، راجين الله أن يكتب الأجر للجميع على هذا العمل الخيري الذي سوف يُسهم في دعم بنك الدم بمستشفى صامطة العام بالاحتياج اللازم من الدم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,391
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,345
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,216
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,551

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

"صرخة" سكيورتي

"صرخة" سكيورتي

أحمد عجب
تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

سارة الجهني
منشــد على الصامت..!!

منشــد على الصامت..!!

محمد الصيـعري
أعطال شبكة المياه في الطائف!

أعطال شبكة المياه في الطائف!

صالح مطر الغامدي
شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

حسن آل عمير
العنصرية والثقافة

العنصرية والثقافة

غسان محمد عسيلان
طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

عبدالرحمن المرشد
النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

علي آل شرمة
جزاء سِنِمَّار!!

جزاء سِنِمَّار!!

وحيد بغدادي
التنمر الوظيفي!

التنمر الوظيفي!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة