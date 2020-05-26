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حالة تستمر حتى 8 مساء.. رياح وأتربة مثارة على تبوك

الأرصاد: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتشمل عدة محافظات

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- في تقرير لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، وتشمل مدينة تبوك ومحافظة البدع وتيماء.

وأشارت إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة من مساءً.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حالة تستمر حتى 8 مساء.. رياح وأتربة مثارة على تبوك
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- في تقرير لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، وتشمل مدينة تبوك ومحافظة البدع وتيماء.

وأشارت إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة من مساءً.

26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
11:55 AM

حالة تستمر حتى 8 مساء.. رياح وأتربة مثارة على تبوك

الأرصاد: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتشمل عدة محافظات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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482

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- في تقرير لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، وتشمل مدينة تبوك ومحافظة البدع وتيماء.

وأشارت إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة من مساءً.

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