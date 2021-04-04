النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تعليم صبيا" ينفذ برنامجًا تدريبيًا لمنسوبيه حول الأمن السيبراني

قدمه الدكتور "الحربي" بكلية الحاسب الآلي بجامعة أم القرى

نفذ تعليم صبيا برنامجًا تدريبيًا عن الأمن السيبراني قدمه الدكتور أيمن عبد الرحمن الحربي من كلية الحاسب الآلي بجامعة أم القرى، برعاية مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، وحضور عددٍ كبيرٍ من منسوبي تعليم صبيا من القيادات والمشرفين والمشرفات والمعلمين والمعلمات.

وتفصيلاً، تناول المدرب عددًا من المحاور شملت أساسيات الأمن السيبراني وأهدافه، أهميته والفرق بينه وأمن المعلومات، ثورة المعلومات، أنواع الهجمات السيبرانية، البرمجيات الضارة وطرق حماية الأجهزة، إدارة المخاطر والمعلومات، الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.

وشدد الدكتور (الخرمي) على أهمية نشر ثقافة الأمن السيبراني في المجتمع ككل والميدان التعليمي خصوصًا في ظل التعليم عن بعد؛ لمساعدة الطلاب على الحفاظ على سلامة الإنترنت، وإنشاء خطط فعّالة للعمل على ذلك بدعم من أولياء الأمور؛ بما يضمن فاعلية الأدوات والتقنيات في حماية المنصات التعليمية المختلفة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"تعليم صبيا" ينفذ برنامجًا تدريبيًا لمنسوبيه حول الأمن السيبراني
سبق

نفذ تعليم صبيا برنامجًا تدريبيًا عن الأمن السيبراني قدمه الدكتور أيمن عبد الرحمن الحربي من كلية الحاسب الآلي بجامعة أم القرى، برعاية مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، وحضور عددٍ كبيرٍ من منسوبي تعليم صبيا من القيادات والمشرفين والمشرفات والمعلمين والمعلمات.

وتفصيلاً، تناول المدرب عددًا من المحاور شملت أساسيات الأمن السيبراني وأهدافه، أهميته والفرق بينه وأمن المعلومات، ثورة المعلومات، أنواع الهجمات السيبرانية، البرمجيات الضارة وطرق حماية الأجهزة، إدارة المخاطر والمعلومات، الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.

وشدد الدكتور (الخرمي) على أهمية نشر ثقافة الأمن السيبراني في المجتمع ككل والميدان التعليمي خصوصًا في ظل التعليم عن بعد؛ لمساعدة الطلاب على الحفاظ على سلامة الإنترنت، وإنشاء خطط فعّالة للعمل على ذلك بدعم من أولياء الأمور؛ بما يضمن فاعلية الأدوات والتقنيات في حماية المنصات التعليمية المختلفة.

04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442
10:13 PM

"تعليم صبيا" ينفذ برنامجًا تدريبيًا لمنسوبيه حول الأمن السيبراني

قدمه الدكتور "الحربي" بكلية الحاسب الآلي بجامعة أم القرى

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
31

نفذ تعليم صبيا برنامجًا تدريبيًا عن الأمن السيبراني قدمه الدكتور أيمن عبد الرحمن الحربي من كلية الحاسب الآلي بجامعة أم القرى، برعاية مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، وحضور عددٍ كبيرٍ من منسوبي تعليم صبيا من القيادات والمشرفين والمشرفات والمعلمين والمعلمات.

وتفصيلاً، تناول المدرب عددًا من المحاور شملت أساسيات الأمن السيبراني وأهدافه، أهميته والفرق بينه وأمن المعلومات، ثورة المعلومات، أنواع الهجمات السيبرانية، البرمجيات الضارة وطرق حماية الأجهزة، إدارة المخاطر والمعلومات، الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.

وشدد الدكتور (الخرمي) على أهمية نشر ثقافة الأمن السيبراني في المجتمع ككل والميدان التعليمي خصوصًا في ظل التعليم عن بعد؛ لمساعدة الطلاب على الحفاظ على سلامة الإنترنت، وإنشاء خطط فعّالة للعمل على ذلك بدعم من أولياء الأمور؛ بما يضمن فاعلية الأدوات والتقنيات في حماية المنصات التعليمية المختلفة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,853
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,831
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,985
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,124

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر
أعيدوا جمجمة العرب!!

أعيدوا جمجمة العرب!!

عبدالمحسن الحارثي
رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

محمد الصيعري
مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

أحمد عجب
عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

علي آل شرمة
الريادة السعودية في الطاقتَيْن

الريادة السعودية في الطاقتَيْن

عبدالمحسن الحارثي
التسوُّل يغري الإرهابيين

التسوُّل يغري الإرهابيين

عبدالغني الشيخ
رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان
إنسان مع الحيوانات فقط..!

إنسان مع الحيوانات فقط..!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة