النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تحضيراً للموسم الرياضي الجديد.. الشباب يكسب الرياض "وديّاً"

كسب الفريق الكروي الأول بنادي الشباب نظيره الرياض (ودياً) بهدف دون مقابل ، ضمن معسكره الإعدادي للدوري السعودي للمحترفين، الجمعة، في لقاء جمعهما على ملعب الأمير خالد بن سلطان في مقر النادي.

انتهى الشوط الأول للمباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني تمكن السنغالي "ديوب" من تسجيل هدف المباراة الوحيد.

وكانت الإدارة الشبابية قد أقرت 8 مباريات إعدادية للفريق الأول خلال معسكره قبل خوض غمار مسابقات الدوري التي يبدؤها بمواجهة أبها، السبت 17 أكتوبر.

الشباب

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
تحضيراً للموسم الرياضي الجديد.. الشباب يكسب الرياض "وديّاً"
سبق

كسب الفريق الكروي الأول بنادي الشباب نظيره الرياض (ودياً) بهدف دون مقابل ، ضمن معسكره الإعدادي للدوري السعودي للمحترفين، الجمعة، في لقاء جمعهما على ملعب الأمير خالد بن سلطان في مقر النادي.

انتهى الشوط الأول للمباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني تمكن السنغالي "ديوب" من تسجيل هدف المباراة الوحيد.

وكانت الإدارة الشبابية قد أقرت 8 مباريات إعدادية للفريق الأول خلال معسكره قبل خوض غمار مسابقات الدوري التي يبدؤها بمواجهة أبها، السبت 17 أكتوبر.

02 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442
09:33 PM

تحضيراً للموسم الرياضي الجديد.. الشباب يكسب الرياض "وديّاً"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
343

كسب الفريق الكروي الأول بنادي الشباب نظيره الرياض (ودياً) بهدف دون مقابل ، ضمن معسكره الإعدادي للدوري السعودي للمحترفين، الجمعة، في لقاء جمعهما على ملعب الأمير خالد بن سلطان في مقر النادي.

انتهى الشوط الأول للمباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني تمكن السنغالي "ديوب" من تسجيل هدف المباراة الوحيد.

وكانت الإدارة الشبابية قد أقرت 8 مباريات إعدادية للفريق الأول خلال معسكره قبل خوض غمار مسابقات الدوري التي يبدؤها بمواجهة أبها، السبت 17 أكتوبر.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,554
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,229
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,346
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,040

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة