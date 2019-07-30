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فريق الأمن العام للسيارات يُنهي استعداداته للمشاركة في "رالي عسير 2019"

أكدوا عزمهم على تحقيق نتائج مشرفة بعد نجاحهم في رالي حائل الدولي

أنهى فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية استعداداته للمشاركة في رالي عسير الدولي (٢٠١٩)، وذلك في ثاني مشاركاته الفعلية في السباقات والمحافل الدولية، مؤكدين عزمهم وإصرارهم على تحقيق نتائج مشرفة، تليق باسم الأمن العام في هذا المحفل السنوي، الذي يجذب أنظار الكثير من المتابعين والمهتمين برياضة السيارات.

وتفصيلاً، يضم الفريق نخبة من السائقين من منسوبي الأمن العام، سيشاركون في جميع الفئات (T3-T2-T1)، بعد تحقيقهم نتائج متميزة خلال مشاركتهم في رالي حائل نيسان الدولي ٢٠١٩م متمثلة بتحقيق المركز الأول في فئة T2 ، والمركز الثاني في فئة T3 . كما حقق أحد أعضاء الفريق جائزة أفضل متسابق في البطولة.

وتأتي هذه المشاركات انطلاقًا من الدور الإيجابي الذي يقدمه الأمن العام باعتباره جزءًا لا يتجزأ من منظومة الأمن في بلادنا الغالية، بما يؤكد امتياز منسوبيه بالمواهب والإمكانات عطفًا على المهنية الأمنية العالية وفقًا لما تلقوه من تأهيل وتدريب ميداني متنوع، يتناسب مع تنوع اختصاصات أفرع الأمن العام لتحقيق الغاية الأسمى في خدمة أمن المجتمع وسلامته واستقراره.. وتفعيلاً للشراكة المجتمعية والرياضية بما يتماشى مع أهداف الرؤية الحكيمة (2030)، وتحقيقًا للتجانس بين التأهيل والموهبة.

وأعرب أعضاء الفريق عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية على ما يحظى به منسوبو القطاعات الأمنية من دعم وتشجيع، ولمعالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي على متابعته ودعمه، والحرص على تلبية الاحتياجات كافة اللازمة للفريق، بإشراف من مساعده لشؤون التدريب اللواء عبدالرحمن بن عبدالله المشحن.


وثمَّن أعضاء فريق الأمن العام الجهود التي يقدمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية برئاسة الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، وتوفير البيئة الملائمة للفرق المشاركة كافة لإنجاح هذه الفعالية الدولية.. متمنين للجميع دوام التوفيق والسداد.

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فريق الأمن العام للسيارات يُنهي استعداداته للمشاركة في "رالي عسير 2019"
سبق

أنهى فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية استعداداته للمشاركة في رالي عسير الدولي (٢٠١٩)، وذلك في ثاني مشاركاته الفعلية في السباقات والمحافل الدولية، مؤكدين عزمهم وإصرارهم على تحقيق نتائج مشرفة، تليق باسم الأمن العام في هذا المحفل السنوي، الذي يجذب أنظار الكثير من المتابعين والمهتمين برياضة السيارات.

وتفصيلاً، يضم الفريق نخبة من السائقين من منسوبي الأمن العام، سيشاركون في جميع الفئات (T3-T2-T1)، بعد تحقيقهم نتائج متميزة خلال مشاركتهم في رالي حائل نيسان الدولي ٢٠١٩م متمثلة بتحقيق المركز الأول في فئة T2 ، والمركز الثاني في فئة T3 . كما حقق أحد أعضاء الفريق جائزة أفضل متسابق في البطولة.

وتأتي هذه المشاركات انطلاقًا من الدور الإيجابي الذي يقدمه الأمن العام باعتباره جزءًا لا يتجزأ من منظومة الأمن في بلادنا الغالية، بما يؤكد امتياز منسوبيه بالمواهب والإمكانات عطفًا على المهنية الأمنية العالية وفقًا لما تلقوه من تأهيل وتدريب ميداني متنوع، يتناسب مع تنوع اختصاصات أفرع الأمن العام لتحقيق الغاية الأسمى في خدمة أمن المجتمع وسلامته واستقراره.. وتفعيلاً للشراكة المجتمعية والرياضية بما يتماشى مع أهداف الرؤية الحكيمة (2030)، وتحقيقًا للتجانس بين التأهيل والموهبة.

وأعرب أعضاء الفريق عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية على ما يحظى به منسوبو القطاعات الأمنية من دعم وتشجيع، ولمعالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي على متابعته ودعمه، والحرص على تلبية الاحتياجات كافة اللازمة للفريق، بإشراف من مساعده لشؤون التدريب اللواء عبدالرحمن بن عبدالله المشحن.


وثمَّن أعضاء فريق الأمن العام الجهود التي يقدمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية برئاسة الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، وتوفير البيئة الملائمة للفرق المشاركة كافة لإنجاح هذه الفعالية الدولية.. متمنين للجميع دوام التوفيق والسداد.

30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440
09:03 PM

فريق الأمن العام للسيارات يُنهي استعداداته للمشاركة في "رالي عسير 2019"

أكدوا عزمهم على تحقيق نتائج مشرفة بعد نجاحهم في رالي حائل الدولي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنهى فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية استعداداته للمشاركة في رالي عسير الدولي (٢٠١٩)، وذلك في ثاني مشاركاته الفعلية في السباقات والمحافل الدولية، مؤكدين عزمهم وإصرارهم على تحقيق نتائج مشرفة، تليق باسم الأمن العام في هذا المحفل السنوي، الذي يجذب أنظار الكثير من المتابعين والمهتمين برياضة السيارات.

وتفصيلاً، يضم الفريق نخبة من السائقين من منسوبي الأمن العام، سيشاركون في جميع الفئات (T3-T2-T1)، بعد تحقيقهم نتائج متميزة خلال مشاركتهم في رالي حائل نيسان الدولي ٢٠١٩م متمثلة بتحقيق المركز الأول في فئة T2 ، والمركز الثاني في فئة T3 . كما حقق أحد أعضاء الفريق جائزة أفضل متسابق في البطولة.

وتأتي هذه المشاركات انطلاقًا من الدور الإيجابي الذي يقدمه الأمن العام باعتباره جزءًا لا يتجزأ من منظومة الأمن في بلادنا الغالية، بما يؤكد امتياز منسوبيه بالمواهب والإمكانات عطفًا على المهنية الأمنية العالية وفقًا لما تلقوه من تأهيل وتدريب ميداني متنوع، يتناسب مع تنوع اختصاصات أفرع الأمن العام لتحقيق الغاية الأسمى في خدمة أمن المجتمع وسلامته واستقراره.. وتفعيلاً للشراكة المجتمعية والرياضية بما يتماشى مع أهداف الرؤية الحكيمة (2030)، وتحقيقًا للتجانس بين التأهيل والموهبة.

وأعرب أعضاء الفريق عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية على ما يحظى به منسوبو القطاعات الأمنية من دعم وتشجيع، ولمعالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي على متابعته ودعمه، والحرص على تلبية الاحتياجات كافة اللازمة للفريق، بإشراف من مساعده لشؤون التدريب اللواء عبدالرحمن بن عبدالله المشحن.


وثمَّن أعضاء فريق الأمن العام الجهود التي يقدمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية برئاسة الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، وتوفير البيئة الملائمة للفرق المشاركة كافة لإنجاح هذه الفعالية الدولية.. متمنين للجميع دوام التوفيق والسداد.

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