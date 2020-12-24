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انطلاق موسم فعاليات مهرجان "شتاء طنطورة"من بلدة العلا القديمة

فرصة للزوار للمشاركة في هذا الاحتفال الجميل والتقليدي للمنطقة

احتفل سكان العلا بـ"الطنطورة" والتي جاءت تسميتها من الساعة الشمسية التي كان يستخدمها سكان العلا لمعرفة الوقت، وكذلك للإعلان عن دخول موسم الزراعة الشتوي.

وامتلأ هذا الموسم بالاحتفالات الثقافية. حيث يفخر أهالي العلا بتقاليدها القديمة، ويحبونها كل عام، وتعد هذه الاحتفالات فرصة للزوار للمشاركة في هذا الاحتفال الجميل والتقليدي للمنطقة.

ومع استمرار مهرجان "شتاء طنطورة" بكامل فعالياته لمدة ستة أسابيع، فإن احتفال طنطورة في البلدة القديمة سيستمر لمدة خمسة أيام فقط، تبدأ في 22 ديسمبر وتستمر حتى 26 ديسمبر، ويركز الاحتفال على التعريف بالتقاليد والثقافة في واحة العلا.

ويجد الزائر عبر جولته في جميع أنحاء بلدة العلا القديمة مناطق مختلفة أنشئت لعرض التراث المحلي وجوانب الحياة الاجتماعية اليومية وسيتمكن الزائرون والحاضرون من الانغماس في 4 تجارب رائعة تشمل: مسرحية ابن بطوطة (تجربة مدتها 45 دقيقة).

ويحكي هذا العرض المسرحي المتكامل قصة الرحالة ابن بطوطة والذي يعد من أبرز المستكشفين التاريخيين، حين مر بالعلا في أثناء رحلاته، وقابل السكان المحليين وتعرف على كرم ضيافتهم وحسن استقبالهم، في قصة يحكي تفاصيلها الراوي (الدليل المحلي).

كما تشمل الفعاليات عروض طنطورة الترفيهية (تجربة مدتها 7 دقائق)، حيث يجتمع الزوار في منطقة ساعة طنطورة الشمسية، كما يفعل السكان المحليون، ويجلسون لمشاهدة أداء يحكي قصة رجل كبير العمر يرغب في إحياء أرض والده. ومن خلال هذه القصة، يتعرف الزوار عن قرب عن مدى أهمية الهندسة المعمارية واستخداماتها.

وتشمل كذلك فعالية تسوق خيرات العلا من سوق المزارعين وهي تجربة للتمتع بجولة في سوق المزارعين وشراء سلع محلية طازجة من مزارع الواحة التقليدية.

وفي تجربة الزراعة العملية سيشارك في هذا النشاط العملي الزوار في الانضمام إلى احتفالات طنطورة عبر خوض تجربة الزراعة ووضع أيديهم في التربة لزراعة بعض المحاصيل التي يختارونها في واحة العلا. وسيتم توفير جميع البذور والمياه وأدوات الزراعة اللازمة.

كما سيتمكن زوار العلا من تجربة احتفالات طنطورة في بلدة العلا القديمة، وذلك بدءاً من 22 ديسمبر وإلى 26 ديسمبر على فترتين تبدأ الأولى من الساعة 18:00، بينما تبدأ الفترة الثانية من الساعة 20:30 وتستمر كل جولة لمدة ساعة ونصف الساعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انطلاق موسم فعاليات مهرجان "شتاء طنطورة"من بلدة العلا القديمة
سبق

احتفل سكان العلا بـ"الطنطورة" والتي جاءت تسميتها من الساعة الشمسية التي كان يستخدمها سكان العلا لمعرفة الوقت، وكذلك للإعلان عن دخول موسم الزراعة الشتوي.

وامتلأ هذا الموسم بالاحتفالات الثقافية. حيث يفخر أهالي العلا بتقاليدها القديمة، ويحبونها كل عام، وتعد هذه الاحتفالات فرصة للزوار للمشاركة في هذا الاحتفال الجميل والتقليدي للمنطقة.

ومع استمرار مهرجان "شتاء طنطورة" بكامل فعالياته لمدة ستة أسابيع، فإن احتفال طنطورة في البلدة القديمة سيستمر لمدة خمسة أيام فقط، تبدأ في 22 ديسمبر وتستمر حتى 26 ديسمبر، ويركز الاحتفال على التعريف بالتقاليد والثقافة في واحة العلا.

ويجد الزائر عبر جولته في جميع أنحاء بلدة العلا القديمة مناطق مختلفة أنشئت لعرض التراث المحلي وجوانب الحياة الاجتماعية اليومية وسيتمكن الزائرون والحاضرون من الانغماس في 4 تجارب رائعة تشمل: مسرحية ابن بطوطة (تجربة مدتها 45 دقيقة).

ويحكي هذا العرض المسرحي المتكامل قصة الرحالة ابن بطوطة والذي يعد من أبرز المستكشفين التاريخيين، حين مر بالعلا في أثناء رحلاته، وقابل السكان المحليين وتعرف على كرم ضيافتهم وحسن استقبالهم، في قصة يحكي تفاصيلها الراوي (الدليل المحلي).

كما تشمل الفعاليات عروض طنطورة الترفيهية (تجربة مدتها 7 دقائق)، حيث يجتمع الزوار في منطقة ساعة طنطورة الشمسية، كما يفعل السكان المحليون، ويجلسون لمشاهدة أداء يحكي قصة رجل كبير العمر يرغب في إحياء أرض والده. ومن خلال هذه القصة، يتعرف الزوار عن قرب عن مدى أهمية الهندسة المعمارية واستخداماتها.

وتشمل كذلك فعالية تسوق خيرات العلا من سوق المزارعين وهي تجربة للتمتع بجولة في سوق المزارعين وشراء سلع محلية طازجة من مزارع الواحة التقليدية.

وفي تجربة الزراعة العملية سيشارك في هذا النشاط العملي الزوار في الانضمام إلى احتفالات طنطورة عبر خوض تجربة الزراعة ووضع أيديهم في التربة لزراعة بعض المحاصيل التي يختارونها في واحة العلا. وسيتم توفير جميع البذور والمياه وأدوات الزراعة اللازمة.

كما سيتمكن زوار العلا من تجربة احتفالات طنطورة في بلدة العلا القديمة، وذلك بدءاً من 22 ديسمبر وإلى 26 ديسمبر على فترتين تبدأ الأولى من الساعة 18:00، بينما تبدأ الفترة الثانية من الساعة 20:30 وتستمر كل جولة لمدة ساعة ونصف الساعة.

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443
07:33 PM

انطلاق موسم فعاليات مهرجان "شتاء طنطورة"من بلدة العلا القديمة

فرصة للزوار للمشاركة في هذا الاحتفال الجميل والتقليدي للمنطقة

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بدر الجبل - تبوك
3
2,020

احتفل سكان العلا بـ"الطنطورة" والتي جاءت تسميتها من الساعة الشمسية التي كان يستخدمها سكان العلا لمعرفة الوقت، وكذلك للإعلان عن دخول موسم الزراعة الشتوي.

وامتلأ هذا الموسم بالاحتفالات الثقافية. حيث يفخر أهالي العلا بتقاليدها القديمة، ويحبونها كل عام، وتعد هذه الاحتفالات فرصة للزوار للمشاركة في هذا الاحتفال الجميل والتقليدي للمنطقة.

ومع استمرار مهرجان "شتاء طنطورة" بكامل فعالياته لمدة ستة أسابيع، فإن احتفال طنطورة في البلدة القديمة سيستمر لمدة خمسة أيام فقط، تبدأ في 22 ديسمبر وتستمر حتى 26 ديسمبر، ويركز الاحتفال على التعريف بالتقاليد والثقافة في واحة العلا.

ويجد الزائر عبر جولته في جميع أنحاء بلدة العلا القديمة مناطق مختلفة أنشئت لعرض التراث المحلي وجوانب الحياة الاجتماعية اليومية وسيتمكن الزائرون والحاضرون من الانغماس في 4 تجارب رائعة تشمل: مسرحية ابن بطوطة (تجربة مدتها 45 دقيقة).

ويحكي هذا العرض المسرحي المتكامل قصة الرحالة ابن بطوطة والذي يعد من أبرز المستكشفين التاريخيين، حين مر بالعلا في أثناء رحلاته، وقابل السكان المحليين وتعرف على كرم ضيافتهم وحسن استقبالهم، في قصة يحكي تفاصيلها الراوي (الدليل المحلي).

كما تشمل الفعاليات عروض طنطورة الترفيهية (تجربة مدتها 7 دقائق)، حيث يجتمع الزوار في منطقة ساعة طنطورة الشمسية، كما يفعل السكان المحليون، ويجلسون لمشاهدة أداء يحكي قصة رجل كبير العمر يرغب في إحياء أرض والده. ومن خلال هذه القصة، يتعرف الزوار عن قرب عن مدى أهمية الهندسة المعمارية واستخداماتها.

وتشمل كذلك فعالية تسوق خيرات العلا من سوق المزارعين وهي تجربة للتمتع بجولة في سوق المزارعين وشراء سلع محلية طازجة من مزارع الواحة التقليدية.

وفي تجربة الزراعة العملية سيشارك في هذا النشاط العملي الزوار في الانضمام إلى احتفالات طنطورة عبر خوض تجربة الزراعة ووضع أيديهم في التربة لزراعة بعض المحاصيل التي يختارونها في واحة العلا. وسيتم توفير جميع البذور والمياه وأدوات الزراعة اللازمة.

كما سيتمكن زوار العلا من تجربة احتفالات طنطورة في بلدة العلا القديمة، وذلك بدءاً من 22 ديسمبر وإلى 26 ديسمبر على فترتين تبدأ الأولى من الساعة 18:00، بينما تبدأ الفترة الثانية من الساعة 20:30 وتستمر كل جولة لمدة ساعة ونصف الساعة.

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