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قرارات حاسمة .. بيان من البرلمان العربي يرحّب بأحكام قضية "خاشقجي"

أكّد موقفه الرافض لاستهداف المملكة من قِبل أيّ دولة والتدخّل في شؤونها

رحّب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي؛ بصدور الأحكام الابتدائية التي أصدرتها المحكمة الجزائية في الرياض، أمس، بشأن قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي -رحمه الله-، مؤكداً أن صدور هذه الأحكام يجسّد التزام المملكة العربية السعودية بمحاسبة كل المتورّطين في هذه القضية.

وقال رئيس البرلمان العربي، في بيان له، اليوم، إن "هذه الأحكام الصادرة أكّدت حرص المملكة في ظل القرارات الحاسمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بشأن هذه القضية التي قضت بمحاسبة كل مَن تورط فيها وتقديمه للمحاكمة العادلة لينال جزاءه الرادع"، مؤكداً موقف البرلمان العربي الرافض لأيّ استهدافٍ من قِبل أيّ دولة أو جهة كانت للمملكة العربية السعودية والتدخّل في شؤونها الداخلية من خلال التعليق على الأحكام القضائية التي تصدر عنها.

وجدّد رئيس البرلمان العربي تضامن البرلمان العربي ووقوفه التام مع المملكة ضدّ كل مَن يحاول استغلال هذه القضية وتسييسها للمساس بسُمعة ومكانة المملكة وقيادتها، بوصفها دولة محورية وركيزة أساسية في الحفاظ على الأمن القومي العربي، وما تمثله من قوة داعمة لقضايا الأمتين العربية والإسلامية ورادعة لمَن يحاول العبث بأمن واستقرار العالمين العربي والإسلامي، وجهودها الكبيرة والمقدّرة في حفظ الأمن والسلم الدوليين ومكافحة التطرّف والإرهاب، وترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

البرلمان العربي قضية خاشقجي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قرارات حاسمة .. بيان من البرلمان العربي يرحّب بأحكام قضية "خاشقجي"
سبق

رحّب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي؛ بصدور الأحكام الابتدائية التي أصدرتها المحكمة الجزائية في الرياض، أمس، بشأن قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي -رحمه الله-، مؤكداً أن صدور هذه الأحكام يجسّد التزام المملكة العربية السعودية بمحاسبة كل المتورّطين في هذه القضية.

وقال رئيس البرلمان العربي، في بيان له، اليوم، إن "هذه الأحكام الصادرة أكّدت حرص المملكة في ظل القرارات الحاسمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بشأن هذه القضية التي قضت بمحاسبة كل مَن تورط فيها وتقديمه للمحاكمة العادلة لينال جزاءه الرادع"، مؤكداً موقف البرلمان العربي الرافض لأيّ استهدافٍ من قِبل أيّ دولة أو جهة كانت للمملكة العربية السعودية والتدخّل في شؤونها الداخلية من خلال التعليق على الأحكام القضائية التي تصدر عنها.

وجدّد رئيس البرلمان العربي تضامن البرلمان العربي ووقوفه التام مع المملكة ضدّ كل مَن يحاول استغلال هذه القضية وتسييسها للمساس بسُمعة ومكانة المملكة وقيادتها، بوصفها دولة محورية وركيزة أساسية في الحفاظ على الأمن القومي العربي، وما تمثله من قوة داعمة لقضايا الأمتين العربية والإسلامية ورادعة لمَن يحاول العبث بأمن واستقرار العالمين العربي والإسلامي، وجهودها الكبيرة والمقدّرة في حفظ الأمن والسلم الدوليين ومكافحة التطرّف والإرهاب، وترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

24 ديسمبر 2019 - 27 ربيع الآخر 1441
11:33 AM

قرارات حاسمة .. بيان من البرلمان العربي يرحّب بأحكام قضية "خاشقجي"

أكّد موقفه الرافض لاستهداف المملكة من قِبل أيّ دولة والتدخّل في شؤونها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رحّب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي؛ بصدور الأحكام الابتدائية التي أصدرتها المحكمة الجزائية في الرياض، أمس، بشأن قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي -رحمه الله-، مؤكداً أن صدور هذه الأحكام يجسّد التزام المملكة العربية السعودية بمحاسبة كل المتورّطين في هذه القضية.

وقال رئيس البرلمان العربي، في بيان له، اليوم، إن "هذه الأحكام الصادرة أكّدت حرص المملكة في ظل القرارات الحاسمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بشأن هذه القضية التي قضت بمحاسبة كل مَن تورط فيها وتقديمه للمحاكمة العادلة لينال جزاءه الرادع"، مؤكداً موقف البرلمان العربي الرافض لأيّ استهدافٍ من قِبل أيّ دولة أو جهة كانت للمملكة العربية السعودية والتدخّل في شؤونها الداخلية من خلال التعليق على الأحكام القضائية التي تصدر عنها.

وجدّد رئيس البرلمان العربي تضامن البرلمان العربي ووقوفه التام مع المملكة ضدّ كل مَن يحاول استغلال هذه القضية وتسييسها للمساس بسُمعة ومكانة المملكة وقيادتها، بوصفها دولة محورية وركيزة أساسية في الحفاظ على الأمن القومي العربي، وما تمثله من قوة داعمة لقضايا الأمتين العربية والإسلامية ورادعة لمَن يحاول العبث بأمن واستقرار العالمين العربي والإسلامي، وجهودها الكبيرة والمقدّرة في حفظ الأمن والسلم الدوليين ومكافحة التطرّف والإرهاب، وترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

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