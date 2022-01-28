لم تتخذ إدارة "تعليم مكة" قرارًا بتعليق الدراسة، رغم ما تشهده العاصمة المقدسة من موجة غبار كثيفة تزامن وصولها مع بدء الدوام الدراسي المسائي للطلاب والطالبات في بعضٍ من المدارس ويشعر أولياء الأمور بقلق على أبنائهم وبناتهم بسبب تداعيات الموجة. ولاتزال موجة الغبار مستمرة على أجواء العاصمة المقدسة، بالتزامن مع بدء الدوام الدراسي للفترة المسائية. ولجأ عدد من أولياء الأمور إلى تعليق الدراسة من تلقاء أنفسهم دون انتظار قرار من مسؤولي التعليم؛ خوفاً على أبنائهم وبناتهم من الموجة خاصةً صغار السن ومن لديهم أمراض صدرية. وأعرب أولياء الأمور عن دهشتهم من صمت الإدارة التعليمية بمكة في ظل الحالة الجوية التي تشهدها العاصمة المقدسة وعدم الإعلان عن تعليق الدراسة المسائية في مدارسها بسبب الغبار، على الرغم من التنبيهات الصادرة من الأرصاد منذ وقت كافٍ لاتخاذ التدابير اللازمة.

رغم الغبار.. الدراسة المسائية مستمرة في مكة! عبدالرزاق البجالي سبق 2019-01-28 لم تتخذ إدارة "تعليم مكة" قرارًا بتعليق الدراسة، رغم ما تشهده العاصمة المقدسة من موجة غبار كثيفة تزامن وصولها مع بدء الدوام الدراسي المسائي للطلاب والطالبات في بعضٍ من المدارس



ويشعر أولياء الأمور بقلق على أبنائهم وبناتهم بسبب تداعيات الموجة.



ولاتزال موجة الغبار مستمرة على أجواء العاصمة المقدسة، بالتزامن مع بدء الدوام الدراسي للفترة المسائية.



ولجأ عدد من أولياء الأمور إلى تعليق الدراسة من تلقاء أنفسهم دون انتظار قرار من مسؤولي التعليم؛ خوفاً على أبنائهم وبناتهم من الموجة خاصةً صغار السن ومن لديهم أمراض صدرية.



وأعرب أولياء الأمور عن دهشتهم من صمت الإدارة التعليمية بمكة في ظل الحالة الجوية التي تشهدها العاصمة المقدسة وعدم الإعلان عن تعليق الدراسة المسائية في مدارسها بسبب الغبار، على الرغم من التنبيهات الصادرة من الأرصاد منذ وقت كافٍ لاتخاذ التدابير اللازمة.

28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440 02:16 PM

رغم الغبار.. الدراسة المسائية مستمرة في مكة! بعض أولياء الأمور علّقوا ذهاب أبنائهم ذاتيًا





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لم تتخذ إدارة "تعليم مكة" قرارًا بتعليق الدراسة، رغم ما تشهده العاصمة المقدسة من موجة غبار كثيفة تزامن وصولها مع بدء الدوام الدراسي المسائي للطلاب والطالبات في بعضٍ من المدارس



ويشعر أولياء الأمور بقلق على أبنائهم وبناتهم بسبب تداعيات الموجة.



ولاتزال موجة الغبار مستمرة على أجواء العاصمة المقدسة، بالتزامن مع بدء الدوام الدراسي للفترة المسائية.



ولجأ عدد من أولياء الأمور إلى تعليق الدراسة من تلقاء أنفسهم دون انتظار قرار من مسؤولي التعليم؛ خوفاً على أبنائهم وبناتهم من الموجة خاصةً صغار السن ومن لديهم أمراض صدرية.



وأعرب أولياء الأمور عن دهشتهم من صمت الإدارة التعليمية بمكة في ظل الحالة الجوية التي تشهدها العاصمة المقدسة وعدم الإعلان عن تعليق الدراسة المسائية في مدارسها بسبب الغبار، على الرغم من التنبيهات الصادرة من الأرصاد منذ وقت كافٍ لاتخاذ التدابير اللازمة.