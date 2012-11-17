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"الغذاء والدواء" تحدد ممارسات تخزين الأعلاف لضمان جودتها

أكدت ضرورة الفصل بين الأنواع المخصصة للحيوانات المختلفة

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه وللحفاظ على جودة الأعلاف يجب اتباع ممارسات التخزين الجيد.

وقالت الهيئة: يجب رفض الأعلاف التي تظهر عليها علامات الفساد الظاهرة؛ مثل التعفن والروائح الكريهة وغيرهما، ويجب تخزين كل دفعة من الأعلاف بشكل منفصل.

وأضافت: يجب الفصل بين الأعلاف المخصصة للأنواع المختلفة من الحيوانات وضمان عدم الخلط بينها، كما يجب تخزين العلف المصنع بعيدًا عن العلف غير المصنع "الخام".

وأردفت الهيئة: يجب رفع عبوات الأعلاف عن الأرض بارتفاع مناسب، ولا يجوز أن تخزن مع الأعلاف أي مواد أخرى غير علفية "خارج السلسلة الغذائية"، مثل المبيدات والأسمدة والمطهرات وغيرها.

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"الغذاء والدواء" تحدد ممارسات تخزين الأعلاف لضمان جودتها
سبق

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه وللحفاظ على جودة الأعلاف يجب اتباع ممارسات التخزين الجيد.

وقالت الهيئة: يجب رفض الأعلاف التي تظهر عليها علامات الفساد الظاهرة؛ مثل التعفن والروائح الكريهة وغيرهما، ويجب تخزين كل دفعة من الأعلاف بشكل منفصل.

وأضافت: يجب الفصل بين الأعلاف المخصصة للأنواع المختلفة من الحيوانات وضمان عدم الخلط بينها، كما يجب تخزين العلف المصنع بعيدًا عن العلف غير المصنع "الخام".

وأردفت الهيئة: يجب رفع عبوات الأعلاف عن الأرض بارتفاع مناسب، ولا يجوز أن تخزن مع الأعلاف أي مواد أخرى غير علفية "خارج السلسلة الغذائية"، مثل المبيدات والأسمدة والمطهرات وغيرها.

17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الآخر 1443
02:58 PM

"الغذاء والدواء" تحدد ممارسات تخزين الأعلاف لضمان جودتها

أكدت ضرورة الفصل بين الأنواع المخصصة للحيوانات المختلفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه وللحفاظ على جودة الأعلاف يجب اتباع ممارسات التخزين الجيد.

وقالت الهيئة: يجب رفض الأعلاف التي تظهر عليها علامات الفساد الظاهرة؛ مثل التعفن والروائح الكريهة وغيرهما، ويجب تخزين كل دفعة من الأعلاف بشكل منفصل.

وأضافت: يجب الفصل بين الأعلاف المخصصة للأنواع المختلفة من الحيوانات وضمان عدم الخلط بينها، كما يجب تخزين العلف المصنع بعيدًا عن العلف غير المصنع "الخام".

وأردفت الهيئة: يجب رفع عبوات الأعلاف عن الأرض بارتفاع مناسب، ولا يجوز أن تخزن مع الأعلاف أي مواد أخرى غير علفية "خارج السلسلة الغذائية"، مثل المبيدات والأسمدة والمطهرات وغيرها.

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