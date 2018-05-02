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هيئة السوق السعودية: 140 مستثمراً أجنبياً مؤهلاً بالبورصة حالياً

الحصان: نعمل على فتح السوق بالتدرج للتأكد من تكوين قاعدة صلبة

قالت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم، إن هناك 140 مستثمراً أجنبياً مؤهلاً حالياً في سوق الأسهم؛ منهم 40 بالمئة سُجلوا خلال الربع الماضي.

وقال رئيس الهيئة المنظمة لسوق المال محمد القويز؛ خلال "يوروموني"، إن إدراج الشركات الجديدة في سوق الأسهم، بما في ذلك المخصخصة، سيكون أولوية في العام المقبل.

ووفق ما نقلته "رويترز"، قال القويز: إن الأولويات الأخرى للعام المقبل تشمل تعزيز التدقيق الخارجي والداخلي للشركات المدرجة من أجل تحسين جودة سوق الأسهم، وتطوير سوق لسندات الشركات.

وأضاف، أن هناك اهتماماً كبيراً بين الشركات بالبدء بإصدار سندات.

من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة السوق المالية "تداول"، خالد الحصان: إننا نعمل على فتح السوق السعودي بالتدرج للتأكد من تكوين قاعدة صلبة.

وأضاف الحصان؛ خلال كلمته اليوم في مؤتمر يوروموني السعودية 2018، أن تقليل المخاطر وزيادة كفاءة السوق جزء من الإصلاحات التي نقوم بها.

وبيّن الحصان؛ أن السوق السعودي حقق 10 متطلبات من ضمن 20 متطلباً ويعمل على تحقيق جميع المتطلبات لتصنيفه، قائلاً: "المهم أن نفي بتحقيق جميع المتطلبات، وهو ما يحدد تصنيف السوق بين ثانوي ورئيسٍ".

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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هيئة السوق السعودية: 140 مستثمراً أجنبياً مؤهلاً بالبورصة حالياً
سبق

قالت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم، إن هناك 140 مستثمراً أجنبياً مؤهلاً حالياً في سوق الأسهم؛ منهم 40 بالمئة سُجلوا خلال الربع الماضي.

وقال رئيس الهيئة المنظمة لسوق المال محمد القويز؛ خلال "يوروموني"، إن إدراج الشركات الجديدة في سوق الأسهم، بما في ذلك المخصخصة، سيكون أولوية في العام المقبل.

ووفق ما نقلته "رويترز"، قال القويز: إن الأولويات الأخرى للعام المقبل تشمل تعزيز التدقيق الخارجي والداخلي للشركات المدرجة من أجل تحسين جودة سوق الأسهم، وتطوير سوق لسندات الشركات.

وأضاف، أن هناك اهتماماً كبيراً بين الشركات بالبدء بإصدار سندات.

من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة السوق المالية "تداول"، خالد الحصان: إننا نعمل على فتح السوق السعودي بالتدرج للتأكد من تكوين قاعدة صلبة.

وأضاف الحصان؛ خلال كلمته اليوم في مؤتمر يوروموني السعودية 2018، أن تقليل المخاطر وزيادة كفاءة السوق جزء من الإصلاحات التي نقوم بها.

وبيّن الحصان؛ أن السوق السعودي حقق 10 متطلبات من ضمن 20 متطلباً ويعمل على تحقيق جميع المتطلبات لتصنيفه، قائلاً: "المهم أن نفي بتحقيق جميع المتطلبات، وهو ما يحدد تصنيف السوق بين ثانوي ورئيسٍ".

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
11:52 AM

هيئة السوق السعودية: 140 مستثمراً أجنبياً مؤهلاً بالبورصة حالياً

الحصان: نعمل على فتح السوق بالتدرج للتأكد من تكوين قاعدة صلبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم، إن هناك 140 مستثمراً أجنبياً مؤهلاً حالياً في سوق الأسهم؛ منهم 40 بالمئة سُجلوا خلال الربع الماضي.

وقال رئيس الهيئة المنظمة لسوق المال محمد القويز؛ خلال "يوروموني"، إن إدراج الشركات الجديدة في سوق الأسهم، بما في ذلك المخصخصة، سيكون أولوية في العام المقبل.

ووفق ما نقلته "رويترز"، قال القويز: إن الأولويات الأخرى للعام المقبل تشمل تعزيز التدقيق الخارجي والداخلي للشركات المدرجة من أجل تحسين جودة سوق الأسهم، وتطوير سوق لسندات الشركات.

وأضاف، أن هناك اهتماماً كبيراً بين الشركات بالبدء بإصدار سندات.

من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة السوق المالية "تداول"، خالد الحصان: إننا نعمل على فتح السوق السعودي بالتدرج للتأكد من تكوين قاعدة صلبة.

وأضاف الحصان؛ خلال كلمته اليوم في مؤتمر يوروموني السعودية 2018، أن تقليل المخاطر وزيادة كفاءة السوق جزء من الإصلاحات التي نقوم بها.

وبيّن الحصان؛ أن السوق السعودي حقق 10 متطلبات من ضمن 20 متطلباً ويعمل على تحقيق جميع المتطلبات لتصنيفه، قائلاً: "المهم أن نفي بتحقيق جميع المتطلبات، وهو ما يحدد تصنيف السوق بين ثانوي ورئيسٍ".

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