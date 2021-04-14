"الحماد": رسوم الأراضي البيضاء ستستهدف المطورة داخل المخططات خلال الفترة القادمة

قال إن البرنامج يساعد في مكافحة الممارسات الاحتكارية وعمل توازن بين العرض والطلب

أكدت وزارة الإسكان أن رسوم الأراضي البيضاء حسب قرار مجلس الوزراء ستستهدف خلال الفترة القادمة الأراضي المطورة داخل المخططات، وليس الأراضي الخام فقط، موضحة أنه يوجد أراض لم يتم استكمال التنمية العمرانية بها.

وتفصيلًا: قال الوكيل المساعد للأراضي والشؤون الفنية في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية، عبدالله بن سعود الحماد، في مقابلة مع قناة "العربية" اليوم الأربعاء: إن قرار مجلس الوزراء السعودي، بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، جاء داعمًا لبرنامج الرسوم البيضاء لتحقيق أهدافه، وتساعد في رفع كفاءة تشغيل البرنامج بشكل أفضل، وبالتالي تعزز دعم المعروض العقاري خلال الفترة القادمة.

وأضاف أن أهم التعديلات هي دمج المرحلة الثالثة مع المرحلة الرابعة وتعديل بسيط في المرحلة الثانية لتصبح تنطبق على الأرض المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر لمالك واحد أو مجموعة ملاك، والمرحلة الثالثة لتكون 5 آلاف متر مربع فأكثر لمخطط واحد، أو 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.

وأوضح أن البرنامج يساعد في تحقيق الهدف الرئيسي من البرنامج من برنامج الأراضي البيضاء؛ وهو مكافحة الممارسات الاحتكارية وعمل توازن بين العرض والطلب.

وأشار إلى أن التعديلات ترفع من كفاءة تشغيل البرنامج؛ لأن التعديل أتاح الجمع بين المراحل في نفس المدينة حسب المعايير التي يحددها البرنامج، وبالتالي يؤدي إلى دعم المعروض العقاري بشكل أكفأ وأكبر في المرحلة القادمة.

وذكر عبدالله أن البرنامج طبق في المرحلة الأولى بكافة المدن؛ منها المدن الرئيسية مثل الرياض وجدة ومكة والدمام، والمستهدف حاليًّا الانتقال للمراحل الأخرى، تأكيدًا لأهداف البرنامج الرئيسية المعلنة، والتعديلات الحالية تعطي المرونة الأكبر لتطبيق مجموعة من المراحل في المدن الرئيسية، لا سيما إمكانية الجمع بين مراحل عدة في المدينة الواحدة.

وقال الوكيل المساعد للأراضي: إن البرنامج مستمر في الحصر وأعلن 6 إلى 7 مدن خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى المدن السابقة، ومستمرون في حصر المدن الإضافية الرئيسية لتطبيق المراحل فيها، مع انتهاء الدراسات في المدن الرئيسية.

وأضاف أن مخزونًا من الأراضي خلال الفترة القادمة، لا سيما أن المراحل القادمة تستهدف الأراضي المطورة وليس الأراضي الخام، لدينا مجموعة من الأراضي داخل المخططات التي لم يتم استكمال التنمية العمرانية بها.

يذكر أن رسوم الأراضي البيضاء تطبق حالياً على 411 مليون متر مربع في 4 مدن حالياً.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر هذا الأسبوع قرارًا بالموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء؛ حيث يتضمن التعديل تحديد 3 مراحل تنفيذية؛ تشمل الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والمرحلة الثانية الأراضي المطورة التي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع فأكثر والأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف متر مربع فأكثر في مخطط واحد ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والمرحلة الثالثة الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف متر مربع فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.

وتضمّنت التعديلات إمكانية تطبيق أكثر من مرحلة في مدينة واحدة، بالإضافة إلى قيام الوزارة بإجراء ومراجعة دورية للوضع في أي مدينة لتقرير تطبيق الرسوم على الأراضي فيها أو تعليق التطبيق أو تطبيق مرحلة أو أكثر، لتجاوز مرحلة معينة والانتقال للمرحلة التالية في المدينة ذاتها.

يذكر أن برنامج "الأراضي البيضاء" يُطبّق في مرحلته الأولى في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة، ويبلغ إجمالي أوامر السداد في المدن الأربعة نحو 5500 أمر سداد لمساحة إجمالية تتجاوز 411 مليون متر مربع، كما أعلن البرنامج مؤخراً توسّعه في عدد من المدن؛ منها المدينة المنورة وحاضرة عسير وجازان والطائف وتبوك وغيرها.