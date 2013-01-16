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بعد تراجعها عن المشاركة.. "الحرية والتغيير" تسلم الأمم المتحدة مبادرة لحل الأزمة السودانية

طالبت بتحديد سقف زمني للعملية السياسية

أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، اليوم (الأحد)، أنها سلمت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، مبادرتها لحل الأزمة السياسية في البلاد، بعد أن رفضت مسبقاً المشاركة في المبادرة الأممية للتشاور بين الأطراف السودانية.

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وجدي صالح، في مؤتمر صحافي: "قررنا التعاطي بشكل إيجابي مع دعوة المبعوث الأممي للتشاور مع التحالف وقطاعات أخرى".

وأضاف "صالح": "رؤيتنا المقدمة للبعثة الأممية تتضمن مقترحات لتطوير مبادرتها، وإنشاء آلية بإشراف أممي على أن تضم دول الإقليم والمجتمع الدولي، ودول الترويكا والاتحاد الأوروبي، بهدف تطوير المبادرة الأممية ووجود ضامنين دوليين".

وطالب بضرورة تحديد سقف زمني للعملية السياسية، وفقاً لإجراءات واضحة، وإنهاء حالة الطوارئ.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد تراجعها عن المشاركة.. "الحرية والتغيير" تسلم الأمم المتحدة مبادرة لحل الأزمة السودانية
سبق

أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، اليوم (الأحد)، أنها سلمت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، مبادرتها لحل الأزمة السياسية في البلاد، بعد أن رفضت مسبقاً المشاركة في المبادرة الأممية للتشاور بين الأطراف السودانية.

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وجدي صالح، في مؤتمر صحافي: "قررنا التعاطي بشكل إيجابي مع دعوة المبعوث الأممي للتشاور مع التحالف وقطاعات أخرى".

وأضاف "صالح": "رؤيتنا المقدمة للبعثة الأممية تتضمن مقترحات لتطوير مبادرتها، وإنشاء آلية بإشراف أممي على أن تضم دول الإقليم والمجتمع الدولي، ودول الترويكا والاتحاد الأوروبي، بهدف تطوير المبادرة الأممية ووجود ضامنين دوليين".

وطالب بضرورة تحديد سقف زمني للعملية السياسية، وفقاً لإجراءات واضحة، وإنهاء حالة الطوارئ.

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
03:09 PM

بعد تراجعها عن المشاركة.. "الحرية والتغيير" تسلم الأمم المتحدة مبادرة لحل الأزمة السودانية

طالبت بتحديد سقف زمني للعملية السياسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، اليوم (الأحد)، أنها سلمت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، مبادرتها لحل الأزمة السياسية في البلاد، بعد أن رفضت مسبقاً المشاركة في المبادرة الأممية للتشاور بين الأطراف السودانية.

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وجدي صالح، في مؤتمر صحافي: "قررنا التعاطي بشكل إيجابي مع دعوة المبعوث الأممي للتشاور مع التحالف وقطاعات أخرى".

وأضاف "صالح": "رؤيتنا المقدمة للبعثة الأممية تتضمن مقترحات لتطوير مبادرتها، وإنشاء آلية بإشراف أممي على أن تضم دول الإقليم والمجتمع الدولي، ودول الترويكا والاتحاد الأوروبي، بهدف تطوير المبادرة الأممية ووجود ضامنين دوليين".

وطالب بضرورة تحديد سقف زمني للعملية السياسية، وفقاً لإجراءات واضحة، وإنهاء حالة الطوارئ.

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