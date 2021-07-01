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"المرور": ضبط 3,119 مركبة توقف أصحابها في أماكن ذوي الإعاقة

دعت الجميع إلى التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في النظام

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم، أنها بدأت الحملة الميدانية على مخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقالت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر": "إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ضبطت (3119) مركبة مخالفة قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة".

جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة؛ ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لتلك الفئة.

ودعت إدارة المرور الجميع إلى التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المرور": ضبط 3,119 مركبة توقف أصحابها في أماكن ذوي الإعاقة
سبق

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم، أنها بدأت الحملة الميدانية على مخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقالت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر": "إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ضبطت (3119) مركبة مخالفة قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة".

جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة؛ ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لتلك الفئة.

ودعت إدارة المرور الجميع إلى التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442
05:19 PM

"المرور": ضبط 3,119 مركبة توقف أصحابها في أماكن ذوي الإعاقة

دعت الجميع إلى التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في النظام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم، أنها بدأت الحملة الميدانية على مخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقالت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر": "إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ضبطت (3119) مركبة مخالفة قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة".

جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة؛ ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لتلك الفئة.

ودعت إدارة المرور الجميع إلى التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

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