"ابن عيسى" إلى رحمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم يحيى مشبب عيسى اليزيدي معلم التربية البدنية المتقاعد إثر حادث مروري.
وأُقيمت صلاة الجنازة عليه بعد صلاة العصر في مسجد الراجحي. والعزاء والدفن في قرية آل يزيد.
وللتعزية على جوال شقيقه عيسى 0505759069
انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم يحيى مشبب عيسى اليزيدي معلم التربية البدنية المتقاعد إثر حادث مروري.
وأُقيمت صلاة الجنازة عليه بعد صلاة العصر في مسجد الراجحي. والعزاء والدفن في قرية آل يزيد.
وللتعزية على جوال شقيقه عيسى 0505759069
انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم يحيى مشبب عيسى اليزيدي معلم التربية البدنية المتقاعد إثر حادث مروري.
وأُقيمت صلاة الجنازة عليه بعد صلاة العصر في مسجد الراجحي. والعزاء والدفن في قرية آل يزيد.
وللتعزية على جوال شقيقه عيسى 0505759069
انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم يحيى مشبب عيسى اليزيدي معلم التربية البدنية المتقاعد إثر حادث مروري.
وأُقيمت صلاة الجنازة عليه بعد صلاة العصر في مسجد الراجحي. والعزاء والدفن في قرية آل يزيد.
وللتعزية على جوال شقيقه عيسى 0505759069