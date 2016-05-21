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شاهد.. العثور على المفقود السوداني متوفىً أسفل كوبري بـ"هدا الطائف"

فريق "ساعد" للبحث والإنقاذ باشر المهمة.. واختفاؤه 14 يوماً

عثرَ فريق "ساعد" المُتخصص في البحث والإنقاذ بالطائف اليوم الاثنين، على المفقود "السوداني" متوفىً في مُنحدر من منحدرات جبال الهدا، ما يُرجح سقوطه بالموقع منذُ فقدانه قبل 14 يوماً، في حين سُلمت الحالة للجهات المُختصة؛ لاتخاذ إجراءاتها من حيث التحقيق والمتابعة.

وكان تنسيق أمني قد تم بين الشرطة ممثلةً في مخفر الهدا بالطائف وفريق "ساعد" للبحث والإنقاذ، يوم أمس الأحد، حيث أبلغوا عن وافد "سوداني" يعمل في أحد القصور المُطلة على كوبري المعسل بطريق كرا في الهدا، فُقدَ منذُ 14 يوماً، حينها باشر الفريق المهمة، حيث تم التواصل مع ذويه، وتواجد الفريق المكون من نحو 15 فرداً بالموقع الذي شهد فقدانه، وتحديداً عند القصر الذي يعمل به، وتحديداً عند سيارته الواقفة عند المطل على كوبري المعسل بطريق جبل كرا، وتم حينها جمع المعلومات الكافية ورسم خطة للبحث.

وبعد فجر اليوم الاثنين تحرك الفريق للموقع، وبدأت أعمال البحث بالنزول عبر ذلك المُنحدر في الجبل، وعند الساعة السابعة والنصف صباحاً تم العثور على جثة المفقود، حينها تم تسليمه والموقع للجهات المختصة، والتي باشرت مجرياتها وفق اختصاصها، في حين حضرت فرقة من الدفاع المدني وصعّدت الجثة من مكانها إلى الأعلى، ومن ثمَ نقلها.

يُشار إلى أن فريق "ساعد" للبحث والإنقاذ بالطائف كان وما زال يُباشر العديد من البلاغات الخاصة بالمفقودين وخلافها بالتنسيق والمشاركة مع الجهات الأمنية ذات العلاقة، مُبديةً استعدادها للتواجد وتلبية البلاغات في حال حدوثها على الرقم المخصص لذلك 0550606811.

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شاهد.. العثور على المفقود السوداني متوفىً أسفل كوبري بـ"هدا الطائف"
سبق

عثرَ فريق "ساعد" المُتخصص في البحث والإنقاذ بالطائف اليوم الاثنين، على المفقود "السوداني" متوفىً في مُنحدر من منحدرات جبال الهدا، ما يُرجح سقوطه بالموقع منذُ فقدانه قبل 14 يوماً، في حين سُلمت الحالة للجهات المُختصة؛ لاتخاذ إجراءاتها من حيث التحقيق والمتابعة.

وكان تنسيق أمني قد تم بين الشرطة ممثلةً في مخفر الهدا بالطائف وفريق "ساعد" للبحث والإنقاذ، يوم أمس الأحد، حيث أبلغوا عن وافد "سوداني" يعمل في أحد القصور المُطلة على كوبري المعسل بطريق كرا في الهدا، فُقدَ منذُ 14 يوماً، حينها باشر الفريق المهمة، حيث تم التواصل مع ذويه، وتواجد الفريق المكون من نحو 15 فرداً بالموقع الذي شهد فقدانه، وتحديداً عند القصر الذي يعمل به، وتحديداً عند سيارته الواقفة عند المطل على كوبري المعسل بطريق جبل كرا، وتم حينها جمع المعلومات الكافية ورسم خطة للبحث.

وبعد فجر اليوم الاثنين تحرك الفريق للموقع، وبدأت أعمال البحث بالنزول عبر ذلك المُنحدر في الجبل، وعند الساعة السابعة والنصف صباحاً تم العثور على جثة المفقود، حينها تم تسليمه والموقع للجهات المختصة، والتي باشرت مجرياتها وفق اختصاصها، في حين حضرت فرقة من الدفاع المدني وصعّدت الجثة من مكانها إلى الأعلى، ومن ثمَ نقلها.

يُشار إلى أن فريق "ساعد" للبحث والإنقاذ بالطائف كان وما زال يُباشر العديد من البلاغات الخاصة بالمفقودين وخلافها بالتنسيق والمشاركة مع الجهات الأمنية ذات العلاقة، مُبديةً استعدادها للتواجد وتلبية البلاغات في حال حدوثها على الرقم المخصص لذلك 0550606811.

20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
03:15 PM

شاهد.. العثور على المفقود السوداني متوفىً أسفل كوبري بـ"هدا الطائف"

فريق "ساعد" للبحث والإنقاذ باشر المهمة.. واختفاؤه 14 يوماً

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فهد العتيبي - الطائف
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16,741

عثرَ فريق "ساعد" المُتخصص في البحث والإنقاذ بالطائف اليوم الاثنين، على المفقود "السوداني" متوفىً في مُنحدر من منحدرات جبال الهدا، ما يُرجح سقوطه بالموقع منذُ فقدانه قبل 14 يوماً، في حين سُلمت الحالة للجهات المُختصة؛ لاتخاذ إجراءاتها من حيث التحقيق والمتابعة.

وكان تنسيق أمني قد تم بين الشرطة ممثلةً في مخفر الهدا بالطائف وفريق "ساعد" للبحث والإنقاذ، يوم أمس الأحد، حيث أبلغوا عن وافد "سوداني" يعمل في أحد القصور المُطلة على كوبري المعسل بطريق كرا في الهدا، فُقدَ منذُ 14 يوماً، حينها باشر الفريق المهمة، حيث تم التواصل مع ذويه، وتواجد الفريق المكون من نحو 15 فرداً بالموقع الذي شهد فقدانه، وتحديداً عند القصر الذي يعمل به، وتحديداً عند سيارته الواقفة عند المطل على كوبري المعسل بطريق جبل كرا، وتم حينها جمع المعلومات الكافية ورسم خطة للبحث.

وبعد فجر اليوم الاثنين تحرك الفريق للموقع، وبدأت أعمال البحث بالنزول عبر ذلك المُنحدر في الجبل، وعند الساعة السابعة والنصف صباحاً تم العثور على جثة المفقود، حينها تم تسليمه والموقع للجهات المختصة، والتي باشرت مجرياتها وفق اختصاصها، في حين حضرت فرقة من الدفاع المدني وصعّدت الجثة من مكانها إلى الأعلى، ومن ثمَ نقلها.

يُشار إلى أن فريق "ساعد" للبحث والإنقاذ بالطائف كان وما زال يُباشر العديد من البلاغات الخاصة بالمفقودين وخلافها بالتنسيق والمشاركة مع الجهات الأمنية ذات العلاقة، مُبديةً استعدادها للتواجد وتلبية البلاغات في حال حدوثها على الرقم المخصص لذلك 0550606811.

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