من جهة أخرى، أوضحت وكالة "أسوشيتد برس"، أن الهزة شعر بها سكان المنطقة الممتدة من الصحراء إلى ساحل المحيط الهادي في جنوب كاليفورنيا.

وأضافت أنه لم ترد أي تقارير فورية عن وقوع خسائر.

وأفادت قناة الحرة بأن الزلزال وقع قرب بلدة ريدجكريست التي تبعد 240 كيلومترًا شمال شرق لوس أنجلوس.

ضرب زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر منطقة واسعة في جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية ظهر اليوم (الخميس).

دهمها ظهرًا .. زلزال يهز ولاية كاليفورنيا الأمريكية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-07-04 ضرب زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر منطقة واسعة في جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية ظهر اليوم (الخميس). وأفادت قناة الحرة بأن الزلزال وقع قرب بلدة ريدجكريست التي تبعد 240 كيلومترًا شمال شرق لوس أنجلوس. وأضافت أنه لم ترد أي تقارير فورية عن وقوع خسائر. من جهة أخرى، أوضحت وكالة "أسوشيتد برس"، أن الهزة شعر بها سكان المنطقة الممتدة من الصحراء إلى ساحل المحيط الهادي في جنوب كاليفورنيا.

04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440 09:47 PM

دهمها ظهرًا .. زلزال يهز ولاية كاليفورنيا الأمريكية لم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر





A A A





20 مشاركة

ضرب زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر منطقة واسعة في جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية ظهر اليوم (الخميس).

وأفادت قناة الحرة بأن الزلزال وقع قرب بلدة ريدجكريست التي تبعد 240 كيلومترًا شمال شرق لوس أنجلوس.

وأضافت أنه لم ترد أي تقارير فورية عن وقوع خسائر.

من جهة أخرى، أوضحت وكالة "أسوشيتد برس"، أن الهزة شعر بها سكان المنطقة الممتدة من الصحراء إلى ساحل المحيط الهادي في جنوب كاليفورنيا.