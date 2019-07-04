النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

دهمها ظهرًا .. زلزال يهز ولاية كاليفورنيا الأمريكية

لم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر

ضرب زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر منطقة واسعة في جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية ظهر اليوم (الخميس).

وأفادت قناة الحرة بأن الزلزال وقع قرب بلدة ريدجكريست التي تبعد 240 كيلومترًا شمال شرق لوس أنجلوس.

وأضافت أنه لم ترد أي تقارير فورية عن وقوع خسائر.

من جهة أخرى، أوضحت وكالة "أسوشيتد برس"، أن الهزة شعر بها سكان المنطقة الممتدة من الصحراء إلى ساحل المحيط الهادي في جنوب كاليفورنيا.

الرئيسية/ محطات

اعلان
دهمها ظهرًا .. زلزال يهز ولاية كاليفورنيا الأمريكية
سبق

ضرب زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر منطقة واسعة في جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية ظهر اليوم (الخميس).

وأفادت قناة الحرة بأن الزلزال وقع قرب بلدة ريدجكريست التي تبعد 240 كيلومترًا شمال شرق لوس أنجلوس.

وأضافت أنه لم ترد أي تقارير فورية عن وقوع خسائر.

من جهة أخرى، أوضحت وكالة "أسوشيتد برس"، أن الهزة شعر بها سكان المنطقة الممتدة من الصحراء إلى ساحل المحيط الهادي في جنوب كاليفورنيا.

04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
09:47 PM

دهمها ظهرًا .. زلزال يهز ولاية كاليفورنيا الأمريكية

لم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
8
6,190

ضرب زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر منطقة واسعة في جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية ظهر اليوم (الخميس).

وأفادت قناة الحرة بأن الزلزال وقع قرب بلدة ريدجكريست التي تبعد 240 كيلومترًا شمال شرق لوس أنجلوس.

وأضافت أنه لم ترد أي تقارير فورية عن وقوع خسائر.

من جهة أخرى، أوضحت وكالة "أسوشيتد برس"، أن الهزة شعر بها سكان المنطقة الممتدة من الصحراء إلى ساحل المحيط الهادي في جنوب كاليفورنيا.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,616
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,456
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,836
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,404

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة