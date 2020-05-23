لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ94.. ومتحدث "الصحة" يكشف عن تعافي 41236 حالة

إصابات اليوم: 21% إناث و795 ذكور و4% من كبار السن و10% أطفال و86% بالغون

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا صباح اليوم السبت، اجتماعها الرابع والتسعين برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث اطلعت على كل التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة، والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق كل الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وعقب الاجتماع أوضح الدكتور محمد العبدالعالي مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي للوزارة، أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت (5231328) حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (2072768) مليون حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات نحو (338612) ألف حالة.

وأضاف أنه فيما يخص المملكة فيضاف للعدد الإجمالي العدد الجديد من الحالات المؤكدة وهي (2442) حالة، وهذه الحالات توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض (794) حالة، ومكة المكرمة (466) حالة، وجدة (444) حالة، والمدينة المنورة (273)، والدمام (79) حالة، والجبيل (77) حالة، وحائل (45) حالة، والطائف (31) حالة، والهفوف (28) حالة، والظهران (23) حالة، والقطيف (22) حالة، والخبر (21) حالة، وبريدة (21) حالة، وينبع (20) حالة، وخليص (15) حالة، وتبوك (9) حالات، وبيش (8) حالات، والنعيرية (6) حالات، والخرج (6) حالات، وحوطة بني تميم (4) حالات، ووادي الدواسر (4) حالات، والجفر(3) حالات، وابها (3) حالات، وخميس مشيط (3) حالات، والعيون حالتان، ورأس تنورة حالتان، وسلوى حالتان، والبطحاء حالتان، وسبت العلايا حالتان، والباحة حالتان، والمزاحمية حالتان، والسليل حالتان، وحالة واحدة في كل من صفوى، وعنيزة، والرس، وعقلة الصقور، والاسياح، وبيشة، والبشائر، والهدا، وأم الدوم، وظلم، والليث، وبلجرشي، وحقل، والطوال، وصامطة، وحفر الباطن، وشرورة، والدلم، وليلى، والحريق.

وبالتالي يصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (70161) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (28546) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (339) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

كما ذكر أن الحالات المسجلة اليوم وعددها (2442) حالة، 35٪من الحالات تعود لسعوديين و65٪ لغير سعوديين، و21٪ من الحالات للإناث، و79٪ ذكور وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 4٪، والأطفال 10٪، والبالغون 86٪.

كما وصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (41236) حالة بإضافة (2233) حالة تعافٍ جديدة، وبلغ عدد الوفيات (379) حالة، بإضافة (15) حالة وفاة جديدة، وهي (3) حالات؛ اثنتان في مكة لسعوديين عمرهما 50 و41 عاما، وواحدة لسعودي في بيشة يبلغ من العمر 60 عاما، و(12) حالة لغير سعوديين في مكة المكرمة، وجدة، والرياض، والدام، وبيشة، وتتراوح أعمارهم بين 32 و84 عام، ومعظمهم لديهم أمراض مزمنة، وبلغت نسبة التعافي 59% ونسبة الوفيات 0.54.%.

وأضاف متحدث "الصحة" أنه فيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة فقد تم إضافة فحوص جديدة بعدد (17558) فحص جديد ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى (684615) فحصاً، مشيراً إلى أن الفحوصات مستمرة.

وبارك "العبدالعالي" للجميع بتمام شهر رمضان المبارك وحلول عيد الفطر المبارك، سائلا الله للجميع القبول، مقدماً شكره الجزيل للجميع في هذه الأيام المباركة لما قدموه خلال الفترة التي مضت من التزام ساد بشكل عام على السلوكيات الصحية والمظهر المجتمعي في هذه البلاد المباركة، كما قدّم شكره لكل الكوادر العاملة في جميع الميادين الصحية، والأمنية وغيرها من الكوادر الخدمية وكل الجهات المساندة في كل ميادين الخدمة وما سيقدمونه خلال أيام العيد.

وأبان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن التقييم الذاتي وطريقة الاطمئنان على أنفسنا ومن حولنا من افراد الاسرة وذلك من خلال إجراء اختبار كورونا عبر تطبيق “موعد” بإجراء تقييم ذاتي والذي ساهم في أكثر من (1000000) مليون تقييم فيما مضى في اطمئنان مئات الآلاف من المواطنين على صحتهم وإعطائهم المعلومات، والوصول إلى عدد من المرضى الذين تم اكتشاف المرض فيهم بشكل مبكر، وبالتالي تمت معالجتهم في وقت مبكر أيضاً، وتشافيهم بحمد الله.

وجدّد المتحدث لوزارة الصحة الإشارة إلى أن جميع المعلومات التي تخص المستجدات والمعلومات التي تخص فيروس كورونا الجديد يمكن الحصول عليها من موقع الوقاية من كورونا وهو https://covid19awareness.sa/ وعش بصحة، حاثاً الجميع على الاطلاع عليه.

كما جدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب في التقييم باستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق "موعد"، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، والتي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق الواتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.