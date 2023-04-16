ظهر مؤشر "بدء الانحسار" في أوروبا فأعلنت شركات الطيران حرب أسعار فورية

توقعات أن الرحلات الداخلية ستنطلق في مايو

ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة الخميس 16 أبريل مع تراجع أعداد الوفيات اليومية بفيروس كورونا في إسبانيا وإيطاليا، بينما ساعدت بيانات قوية بشأن الأزمة صادرة عن أكبر شركتين للطيران منخفض التكلفة في القارة أسهم شركات السفر المتعثرة على التعافي وفق السي إن بي سي عربية.

وفور إضافة أحدث أرقام من مراكز التفشي في أوروبا إلى مؤشرات على أن الجائحة بلغت الذروة، وبدأت في الانحسار ببعض الدول وارتفع المؤشر ستوكس600 الأوروبي 1.2%. وفورًا ارتفع سهم شركة إيزي جت للطيران الاقتصادي البريطانية 9%، بعد أن قالت إنها تتوقع أن يكون بمقدورها تجاوز فترة ممتدة من إيقاف تحليق أسطولها بسبب الخطوات التي اُتخذت لدعم مركزها المالي، مما صعد بمؤشر قطاع السفر والترفيه الأوسع نطاقا 2.3%، وعقب ذلك أعلنت منافستها الأكبر حجم شركة ريان أبو أنها تتأهب لحرب أسعار بين شركات الطيران تتوقع كسبها فور رفع قيود فيروس كورونا وعودة الركاب للسفر إلى الوجهات السياحية الأوروبية الداخلية والمتوقع السماح بالسفر إليها في مايو المقبل.