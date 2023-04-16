النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ظهر مؤشر "بدء الانحسار" في أوروبا فأعلنت شركات الطيران حرب أسعار فورية

توقعات أن الرحلات الداخلية ستنطلق في مايو

ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة الخميس 16 أبريل مع تراجع أعداد الوفيات اليومية بفيروس كورونا في إسبانيا وإيطاليا، بينما ساعدت بيانات قوية بشأن الأزمة صادرة عن أكبر شركتين للطيران منخفض التكلفة في القارة أسهم شركات السفر المتعثرة على التعافي وفق السي إن بي سي عربية.

وفور إضافة أحدث أرقام من مراكز التفشي في أوروبا إلى مؤشرات على أن الجائحة بلغت الذروة، وبدأت في الانحسار ببعض الدول وارتفع المؤشر ستوكس600 الأوروبي 1.2%. وفورًا ارتفع سهم شركة إيزي جت للطيران الاقتصادي البريطانية 9%، بعد أن قالت إنها تتوقع أن يكون بمقدورها تجاوز فترة ممتدة من إيقاف تحليق أسطولها بسبب الخطوات التي اُتخذت لدعم مركزها المالي، مما صعد بمؤشر قطاع السفر والترفيه الأوسع نطاقا 2.3%، وعقب ذلك أعلنت منافستها الأكبر حجم شركة ريان أبو أنها تتأهب لحرب أسعار بين شركات الطيران تتوقع كسبها فور رفع قيود فيروس كورونا وعودة الركاب للسفر إلى الوجهات السياحية الأوروبية الداخلية والمتوقع السماح بالسفر إليها في مايو المقبل.

أوروبا شركات الطيران فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ سياحة / سفر وطيران

اعلان
ظهر مؤشر "بدء الانحسار" في أوروبا فأعلنت شركات الطيران حرب أسعار فورية
سبق

ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة الخميس 16 أبريل مع تراجع أعداد الوفيات اليومية بفيروس كورونا في إسبانيا وإيطاليا، بينما ساعدت بيانات قوية بشأن الأزمة صادرة عن أكبر شركتين للطيران منخفض التكلفة في القارة أسهم شركات السفر المتعثرة على التعافي وفق السي إن بي سي عربية.

وفور إضافة أحدث أرقام من مراكز التفشي في أوروبا إلى مؤشرات على أن الجائحة بلغت الذروة، وبدأت في الانحسار ببعض الدول وارتفع المؤشر ستوكس600 الأوروبي 1.2%. وفورًا ارتفع سهم شركة إيزي جت للطيران الاقتصادي البريطانية 9%، بعد أن قالت إنها تتوقع أن يكون بمقدورها تجاوز فترة ممتدة من إيقاف تحليق أسطولها بسبب الخطوات التي اُتخذت لدعم مركزها المالي، مما صعد بمؤشر قطاع السفر والترفيه الأوسع نطاقا 2.3%، وعقب ذلك أعلنت منافستها الأكبر حجم شركة ريان أبو أنها تتأهب لحرب أسعار بين شركات الطيران تتوقع كسبها فور رفع قيود فيروس كورونا وعودة الركاب للسفر إلى الوجهات السياحية الأوروبية الداخلية والمتوقع السماح بالسفر إليها في مايو المقبل.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
04:01 PM

ظهر مؤشر "بدء الانحسار" في أوروبا فأعلنت شركات الطيران حرب أسعار فورية

توقعات أن الرحلات الداخلية ستنطلق في مايو

A A A
خالد خليل - الرياض
2
8,804

ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة الخميس 16 أبريل مع تراجع أعداد الوفيات اليومية بفيروس كورونا في إسبانيا وإيطاليا، بينما ساعدت بيانات قوية بشأن الأزمة صادرة عن أكبر شركتين للطيران منخفض التكلفة في القارة أسهم شركات السفر المتعثرة على التعافي وفق السي إن بي سي عربية.

وفور إضافة أحدث أرقام من مراكز التفشي في أوروبا إلى مؤشرات على أن الجائحة بلغت الذروة، وبدأت في الانحسار ببعض الدول وارتفع المؤشر ستوكس600 الأوروبي 1.2%. وفورًا ارتفع سهم شركة إيزي جت للطيران الاقتصادي البريطانية 9%، بعد أن قالت إنها تتوقع أن يكون بمقدورها تجاوز فترة ممتدة من إيقاف تحليق أسطولها بسبب الخطوات التي اُتخذت لدعم مركزها المالي، مما صعد بمؤشر قطاع السفر والترفيه الأوسع نطاقا 2.3%، وعقب ذلك أعلنت منافستها الأكبر حجم شركة ريان أبو أنها تتأهب لحرب أسعار بين شركات الطيران تتوقع كسبها فور رفع قيود فيروس كورونا وعودة الركاب للسفر إلى الوجهات السياحية الأوروبية الداخلية والمتوقع السماح بالسفر إليها في مايو المقبل.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,281
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,618
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,169
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,316

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة