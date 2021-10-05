النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المرور": إحالة المتسبِّب في "حادث شاحنة المدينة" للنيابة.. كان بحالة غير طبيعية.. والرخصة منتهية

تسبَّب بوفاة 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين

أكدت ‏الإدارة العامة للمرور انتهاء تحقيقات سائق الشاحنة الذي تسبب في وفاة 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين على طريق علي بن ابي طالب.

وتفصيلًا قالت إدارة المرور: إن السائق كان أثناء الحادثة بحالة غير طبيعية، إضافة إلى أن بطاقة تشغيل الشاحنة منتهية، مؤكدة أنه تمت إحالة السائق إلى فرع النيابة العامة.

وكان المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي قد أوضح أن عمليات الهيئة بالمنطقة (٩٩٧) تلقت في تمام الساعة 12:39 من ظهر يوم الثلاثاء الماضي بلاغاً يفيد بوقوع حادث في تقاطع طريق علي بن أبي طالب - مع طريق الملك عبدالله (الدائري الثاني) ناتج عن اصطدام شاحنة بعدد من المركبات المتوقفة في الإشارة، وعلى الفور تم توجيه 6 فرق إسعافية وعناية متقدمة والقيادة الميدانية.

وبيّن السهلي أنه عند وصول الفرق الإسعافية للموقع والبدء بإجراءات الفرز الاسعافي اتضح وجود عدد 9 حالات منها 4 حالات وفاة و5 إصابات؛ حيث تم عمل اللازم إسعافيًّا للمصابين ونقلهم لأقرب مستشفى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المرور": إحالة المتسبِّب في "حادث شاحنة المدينة" للنيابة.. كان بحالة غير طبيعية.. والرخصة منتهية
سبق

أكدت ‏الإدارة العامة للمرور انتهاء تحقيقات سائق الشاحنة الذي تسبب في وفاة 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين على طريق علي بن ابي طالب.

وتفصيلًا قالت إدارة المرور: إن السائق كان أثناء الحادثة بحالة غير طبيعية، إضافة إلى أن بطاقة تشغيل الشاحنة منتهية، مؤكدة أنه تمت إحالة السائق إلى فرع النيابة العامة.

وكان المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي قد أوضح أن عمليات الهيئة بالمنطقة (٩٩٧) تلقت في تمام الساعة 12:39 من ظهر يوم الثلاثاء الماضي بلاغاً يفيد بوقوع حادث في تقاطع طريق علي بن أبي طالب - مع طريق الملك عبدالله (الدائري الثاني) ناتج عن اصطدام شاحنة بعدد من المركبات المتوقفة في الإشارة، وعلى الفور تم توجيه 6 فرق إسعافية وعناية متقدمة والقيادة الميدانية.

وبيّن السهلي أنه عند وصول الفرق الإسعافية للموقع والبدء بإجراءات الفرز الاسعافي اتضح وجود عدد 9 حالات منها 4 حالات وفاة و5 إصابات؛ حيث تم عمل اللازم إسعافيًّا للمصابين ونقلهم لأقرب مستشفى.

05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443
08:52 PM
اخر تعديل
05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443
11:04 PM

"المرور": إحالة المتسبِّب في "حادث شاحنة المدينة" للنيابة.. كان بحالة غير طبيعية.. والرخصة منتهية

تسبَّب بوفاة 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين

A A A
خالد الشاماني - المدينة المنورة
11
3,923

أكدت ‏الإدارة العامة للمرور انتهاء تحقيقات سائق الشاحنة الذي تسبب في وفاة 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين على طريق علي بن ابي طالب.

وتفصيلًا قالت إدارة المرور: إن السائق كان أثناء الحادثة بحالة غير طبيعية، إضافة إلى أن بطاقة تشغيل الشاحنة منتهية، مؤكدة أنه تمت إحالة السائق إلى فرع النيابة العامة.

وكان المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي قد أوضح أن عمليات الهيئة بالمنطقة (٩٩٧) تلقت في تمام الساعة 12:39 من ظهر يوم الثلاثاء الماضي بلاغاً يفيد بوقوع حادث في تقاطع طريق علي بن أبي طالب - مع طريق الملك عبدالله (الدائري الثاني) ناتج عن اصطدام شاحنة بعدد من المركبات المتوقفة في الإشارة، وعلى الفور تم توجيه 6 فرق إسعافية وعناية متقدمة والقيادة الميدانية.

وبيّن السهلي أنه عند وصول الفرق الإسعافية للموقع والبدء بإجراءات الفرز الاسعافي اتضح وجود عدد 9 حالات منها 4 حالات وفاة و5 إصابات؛ حيث تم عمل اللازم إسعافيًّا للمصابين ونقلهم لأقرب مستشفى.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,257
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,822
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,985
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,475

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد
التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

علي آل شرمة
هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

ماجد الحربي
عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني
محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة