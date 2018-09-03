إيران تدعو إلى القضاء على المعارضة السورية في إدلب

"ظريف" وصف مقاتليها بـ"الإرهابيين"

دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم (الاثنين) إلى القضاء على فصائل المعارضة السورية في محافظة إدلب.

وبحسب "فرانس برس" و"رويترز"، طالب ظريف عقب اجتماع وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم، بـ"تطهير" محافظة إدلب من مقاتلي المعارضة الذين وصفهم بـ"الإرهابيين".

وأشار ظريف إلى أنه "في اجتماع القمة الذي سيعقد في طهران يوم الجمعة المقبل بين إيران وروسيا وتركيا، سيجري بحث كيفية التصدي لجماعات المعارضة".

وكان ظريف قد وصل صباح اليوم إلى دمشق في زيارة مفاجئة من المتوقع أن يلتقي خلالها أيضاً بشار الأسد.

وتأتي زيارة ظريف في وقت تتجه فيه الأنظار إلى محافظة إدلب، آخر أبرز معاقل الفصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) في سوريا، وقد أرسل النظام السوري منذ بداية الشهر الحالي التعزيزات تلو الأخرى إلى محيط المحافظة تمهيداً لهجوم وشيك ضدها.