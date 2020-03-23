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برلين: نتائج فحص ميركل الخاص بكورونا سلبية

ما يؤكد أوليًا عدم إصابتها بعدوى المرض

أعلنت برلين أن الفحص الأول للمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، الخاص بفيروس كورونا المستجد، أعطى نتائج سلبية، ما يؤكد أوليًا عدم إصابتها بعدوى المرض المميت.
وقال المتحدث باسم مكتب الوزراء الألماني، شتيفان زايبيرغ، إن "نتائج الفحص الذي تم إجراؤه اليوم سلبية".
وذكر زايبيرغ مع ذلك أن المستشارة الألمانية ستخضع خلال الأيام القريبة لفحوصات جديدة للتأكد من النتيجة.

فيروس كورونا الجديد أنغيلا ميركل

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برلين: نتائج فحص ميركل الخاص بكورونا سلبية
سبق

أعلنت برلين أن الفحص الأول للمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، الخاص بفيروس كورونا المستجد، أعطى نتائج سلبية، ما يؤكد أوليًا عدم إصابتها بعدوى المرض المميت.
وقال المتحدث باسم مكتب الوزراء الألماني، شتيفان زايبيرغ، إن "نتائج الفحص الذي تم إجراؤه اليوم سلبية".
وذكر زايبيرغ مع ذلك أن المستشارة الألمانية ستخضع خلال الأيام القريبة لفحوصات جديدة للتأكد من النتيجة.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
06:56 PM
اخر تعديل
23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
07:28 PM

برلين: نتائج فحص ميركل الخاص بكورونا سلبية

ما يؤكد أوليًا عدم إصابتها بعدوى المرض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,180

أعلنت برلين أن الفحص الأول للمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، الخاص بفيروس كورونا المستجد، أعطى نتائج سلبية، ما يؤكد أوليًا عدم إصابتها بعدوى المرض المميت.
وقال المتحدث باسم مكتب الوزراء الألماني، شتيفان زايبيرغ، إن "نتائج الفحص الذي تم إجراؤه اليوم سلبية".
وذكر زايبيرغ مع ذلك أن المستشارة الألمانية ستخضع خلال الأيام القريبة لفحوصات جديدة للتأكد من النتيجة.

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