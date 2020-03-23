أعلنت برلين أن الفحص الأول للمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، الخاص بفيروس كورونا المستجد، أعطى نتائج سلبية، ما يؤكد أوليًا عدم إصابتها بعدوى المرض المميت. وقال المتحدث باسم مكتب الوزراء الألماني، شتيفان زايبيرغ، إن "نتائج الفحص الذي تم إجراؤه اليوم سلبية". وذكر زايبيرغ مع ذلك أن المستشارة الألمانية ستخضع خلال الأيام القريبة لفحوصات جديدة للتأكد من النتيجة.

برلين: نتائج فحص ميركل الخاص بكورونا سلبية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-23 أعلنت برلين أن الفحص الأول للمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، الخاص بفيروس كورونا المستجد، أعطى نتائج سلبية، ما يؤكد أوليًا عدم إصابتها بعدوى المرض المميت.

وقال المتحدث باسم مكتب الوزراء الألماني، شتيفان زايبيرغ، إن "نتائج الفحص الذي تم إجراؤه اليوم سلبية".

وذكر زايبيرغ مع ذلك أن المستشارة الألمانية ستخضع خلال الأيام القريبة لفحوصات جديدة للتأكد من النتيجة.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441 06:56 PM

اخر تعديل 23 مارس 2020 - 28 رجب 1441 07:28 PM

برلين: نتائج فحص ميركل الخاص بكورونا سلبية ما يؤكد أوليًا عدم إصابتها بعدوى المرض





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أعلنت برلين أن الفحص الأول للمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، الخاص بفيروس كورونا المستجد، أعطى نتائج سلبية، ما يؤكد أوليًا عدم إصابتها بعدوى المرض المميت.

وقال المتحدث باسم مكتب الوزراء الألماني، شتيفان زايبيرغ، إن "نتائج الفحص الذي تم إجراؤه اليوم سلبية".

وذكر زايبيرغ مع ذلك أن المستشارة الألمانية ستخضع خلال الأيام القريبة لفحوصات جديدة للتأكد من النتيجة.