النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزارة التعليم تحتفي غدًا بمعلميها في يومهم العالمي

تحت شعار "المعلمون الشباب: مستقبل المهنة"

تشارك وزارة التعليم، غدًا الأحد، تحت رعاية الوزير، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم، تحت شعار "المعلمون الشباب: مستقبل المهنة".

وتتضمن احتفالية وزارة التعليم ورش عمل، وندوة تعريفية تؤكد من خلالها على دور المعلم وأهميته في صناعة وبناء أجيال المستقبل، وتستذكر عظم الرسالة التي يحملها، ويسهم فيها في مجالات التنمية الوطنية المختلفة.

كما تعكس من خلال الورش والفعاليات المقامة التطلعات المستقبلية التي تسعى الوزارة جاهدة من خلال معلميها للعمل على تطويرها؛ بما يحقق قيمة مضافة، ويحسّن من نواتج التعلم.

يذكر أن اليوم العالمي للمعلمين ينظم سنويًا، بتاريخ 5 أكتوبر منذ العام 1994، لإحياء ذكرى توقيع توصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية لعام 1966 بشأن أوضاع المدرسين.

وتضع هذه التوصية مؤشرات مرجعية تتعلق بحقوق ومسؤوليات المعلمين، ومعايير إعدادهم الأولى وتدريبهم اللاحق، وتوظيفهم، وظروف التعليم والتعلم.

وزارة التعليم وزير التعليم حمد آل الشيخ اليوم العالمي للمعلم

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزارة التعليم تحتفي غدًا بمعلميها في يومهم العالمي
سبق

تشارك وزارة التعليم، غدًا الأحد، تحت رعاية الوزير، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم، تحت شعار "المعلمون الشباب: مستقبل المهنة".

وتتضمن احتفالية وزارة التعليم ورش عمل، وندوة تعريفية تؤكد من خلالها على دور المعلم وأهميته في صناعة وبناء أجيال المستقبل، وتستذكر عظم الرسالة التي يحملها، ويسهم فيها في مجالات التنمية الوطنية المختلفة.

كما تعكس من خلال الورش والفعاليات المقامة التطلعات المستقبلية التي تسعى الوزارة جاهدة من خلال معلميها للعمل على تطويرها؛ بما يحقق قيمة مضافة، ويحسّن من نواتج التعلم.

يذكر أن اليوم العالمي للمعلمين ينظم سنويًا، بتاريخ 5 أكتوبر منذ العام 1994، لإحياء ذكرى توقيع توصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية لعام 1966 بشأن أوضاع المدرسين.

وتضع هذه التوصية مؤشرات مرجعية تتعلق بحقوق ومسؤوليات المعلمين، ومعايير إعدادهم الأولى وتدريبهم اللاحق، وتوظيفهم، وظروف التعليم والتعلم.

05 أكتوبر 2019 - 6 صفر 1441
05:58 PM

وزارة التعليم تحتفي غدًا بمعلميها في يومهم العالمي

تحت شعار "المعلمون الشباب: مستقبل المهنة"

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
5
1,659

تشارك وزارة التعليم، غدًا الأحد، تحت رعاية الوزير، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم، تحت شعار "المعلمون الشباب: مستقبل المهنة".

وتتضمن احتفالية وزارة التعليم ورش عمل، وندوة تعريفية تؤكد من خلالها على دور المعلم وأهميته في صناعة وبناء أجيال المستقبل، وتستذكر عظم الرسالة التي يحملها، ويسهم فيها في مجالات التنمية الوطنية المختلفة.

كما تعكس من خلال الورش والفعاليات المقامة التطلعات المستقبلية التي تسعى الوزارة جاهدة من خلال معلميها للعمل على تطويرها؛ بما يحقق قيمة مضافة، ويحسّن من نواتج التعلم.

يذكر أن اليوم العالمي للمعلمين ينظم سنويًا، بتاريخ 5 أكتوبر منذ العام 1994، لإحياء ذكرى توقيع توصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية لعام 1966 بشأن أوضاع المدرسين.

وتضع هذه التوصية مؤشرات مرجعية تتعلق بحقوق ومسؤوليات المعلمين، ومعايير إعدادهم الأولى وتدريبهم اللاحق، وتوظيفهم، وظروف التعليم والتعلم.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,583
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,467
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,526
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,177

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

المعلم ويوم الشكر والوفاء

المعلم ويوم الشكر والوفاء

خالد الشبانة
إيجابيات حريق قطار الحرمين

إيجابيات حريق قطار الحرمين

ماجد البريكان
التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

يحيى فقيهي
تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع
هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

عبدالغني الشيخ
قصة حارس بطل

قصة حارس بطل

نورة الجايز
"القوة".. لا بارك الله في الضعف

"القوة".. لا بارك الله في الضعف

صالح المسلّم
يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة