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ندوة عن "الفساد وطرق مواجهته" بجامعة نجران

تناولت الأسباب الدافعة له وعقوباته في الشريعة

نظم نادي نزاهة الطلابي بجامعة نجران، ندوة بعنوان "الفساد وطرق مواجهته"، بمدرج كلية الهندسة.

تناولت الندوة تعريفًا مفصلاً عن الفساد ومظاهره والأسباب الدافعة له وطرق مواجهته وعقوباته في الشريعة الإسلامية والأنظمة.

قدم الندوة، الأستاذ الدكتور محفوظ التميمي، من كلية العلوم الإدارية، والدكتور أحمد الطويل، من قسم الأنظمة.

وأكد الدكتور "التميمي" ضرورة محاربة الفساد واقتلاع جذوره لما يمثله من جريمة ضارة ومدمرة للمجتمع، إضافة إلى أنه يعد أحد المسببات القوية لتعطيل التنمية.

من جهته بين الدكتور "الطويل" بأن الفساد أحد المحرمات الشرعية، وتجرمه الأنظمة والقوانين وتعاقب عليه المفسدين، مشددًا على ضرورة تحصين المجتمع منه من خلال تكثيف الحملات التوعوية المتعلقة بذلك.

يذكر أن نادي نزاهة الطلابي أنشأ حديثًا تحت إشراف عمادة شؤون الطلاب بالجامعة للإسهام بتفعيل دور الجامعة في حماية النزاهة ومكافحة الفساد من خلال تنظيم الأنشطة والمحاضرات التوعوية والتثقيف في هذا المجال بوسائل مختلفة.

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ندوة عن "الفساد وطرق مواجهته" بجامعة نجران
سبق

نظم نادي نزاهة الطلابي بجامعة نجران، ندوة بعنوان "الفساد وطرق مواجهته"، بمدرج كلية الهندسة.

تناولت الندوة تعريفًا مفصلاً عن الفساد ومظاهره والأسباب الدافعة له وطرق مواجهته وعقوباته في الشريعة الإسلامية والأنظمة.

قدم الندوة، الأستاذ الدكتور محفوظ التميمي، من كلية العلوم الإدارية، والدكتور أحمد الطويل، من قسم الأنظمة.

وأكد الدكتور "التميمي" ضرورة محاربة الفساد واقتلاع جذوره لما يمثله من جريمة ضارة ومدمرة للمجتمع، إضافة إلى أنه يعد أحد المسببات القوية لتعطيل التنمية.

من جهته بين الدكتور "الطويل" بأن الفساد أحد المحرمات الشرعية، وتجرمه الأنظمة والقوانين وتعاقب عليه المفسدين، مشددًا على ضرورة تحصين المجتمع منه من خلال تكثيف الحملات التوعوية المتعلقة بذلك.

يذكر أن نادي نزاهة الطلابي أنشأ حديثًا تحت إشراف عمادة شؤون الطلاب بالجامعة للإسهام بتفعيل دور الجامعة في حماية النزاهة ومكافحة الفساد من خلال تنظيم الأنشطة والمحاضرات التوعوية والتثقيف في هذا المجال بوسائل مختلفة.

09 ديسمبر 2017 - 21 ربيع الأول 1439
05:14 PM

ندوة عن "الفساد وطرق مواجهته" بجامعة نجران

تناولت الأسباب الدافعة له وعقوباته في الشريعة

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هادي آل كليب - نجران
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نظم نادي نزاهة الطلابي بجامعة نجران، ندوة بعنوان "الفساد وطرق مواجهته"، بمدرج كلية الهندسة.

تناولت الندوة تعريفًا مفصلاً عن الفساد ومظاهره والأسباب الدافعة له وطرق مواجهته وعقوباته في الشريعة الإسلامية والأنظمة.

قدم الندوة، الأستاذ الدكتور محفوظ التميمي، من كلية العلوم الإدارية، والدكتور أحمد الطويل، من قسم الأنظمة.

وأكد الدكتور "التميمي" ضرورة محاربة الفساد واقتلاع جذوره لما يمثله من جريمة ضارة ومدمرة للمجتمع، إضافة إلى أنه يعد أحد المسببات القوية لتعطيل التنمية.

من جهته بين الدكتور "الطويل" بأن الفساد أحد المحرمات الشرعية، وتجرمه الأنظمة والقوانين وتعاقب عليه المفسدين، مشددًا على ضرورة تحصين المجتمع منه من خلال تكثيف الحملات التوعوية المتعلقة بذلك.

يذكر أن نادي نزاهة الطلابي أنشأ حديثًا تحت إشراف عمادة شؤون الطلاب بالجامعة للإسهام بتفعيل دور الجامعة في حماية النزاهة ومكافحة الفساد من خلال تنظيم الأنشطة والمحاضرات التوعوية والتثقيف في هذا المجال بوسائل مختلفة.

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اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

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