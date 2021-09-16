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‬أسواق عبدالله العثيم تطلق مهرجان عروض اليوم الوطني

تحت شعار "الوطن مهد أمجادنا"

أطلقت شركة أسواق عبدالله العثيم مهرجان العروض الخاصة التي تتزامن مع الذكرى الـ 91 لليوم الوطني السعودي تحت شعار "الوطن مهد امجادنا"، وتقدم من خلاله الشركة في كافة فروعها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، البالغ عددها 259 فرعاً تشكيلة واسعة من العروض والخصومات المميزة على جميع احتياجات الأسرة من الأصناف والمنتجات الغذائية والاستهلاكية والمنتجات الطازجة والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، وسط التقيد بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها الجهات الرسمية في كافة فروعها.

من جانبه أكد الأستاذ عبدالعزيز عبدالله العثيم الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة على أهمية مشاركة الشعب السعودي احتفالاته بهذه الذكرى العزيزة على قلوب الجميع، رافعاً في الوقت ذاته التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، وشعب المملكة الحبيب بمناسبة اليوم الوطني، متمنياً لوطننا المعطاء دوام التقدم والنماء.

مشيراً إلى أن المهرجان جاء تلبية لاحتياجات العملاء، على العديد من المنتجات التي تتميز بالطلب المرتفع من قبل العملاء، والتوفير الكبير، وبأسعار منافسة، وأضاف: "نحرص دائماً في أسواق عبدالله العثيم أن نقدم خيارات متنوعة من المنتجات لعملائنا، وبذل كل جهد ممكن لتلبية احتياجاتهم التي تتماشى مع متطلباتهم، وتخفف عن كاهل رب الأسرة، وإن هذه العروض والتخفيضات تمت بالشراكة مع كبرى الشركات والموردين، استناداً إلى خبرتنا العريقة في قطاع البيع بالتجزئة، ومعرفتنا التامة بما يحتاجه عملاؤنا، حيث نسعى أن نكون قريبين من المستهلك بتقديم عروض التخفيضات الحقيقية طوال العام ولمختلف المواسم من خلال تنويع الأصناف التي تقدم للمستهلك من المنتجات الوطنية والعالمية ذات الجودة العالية .

وتابع: "المهرجان يشتمل على العديد من المزايا والعروض الخاصة للعملاء الذين يحملون عضوية برنامج الولاء اكتساب، وأن هذه العروض والتخفيضات تمثل التزام الشركة المستمر تجاه عملائها، وسعيها المتواصل للتخفيف عن كاهل رب الأسرة وتلبية احتياجاته اليومية بتوفير أجود الأصناف وبأقل الأسعار، حيث نحرص دائماً بأن نكون قريبين من المستهلك بتقديم عروض التخفيضات الحقيقية طوال العام وفي كافة المناسبات ولمختلف المواسم".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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‬أسواق عبدالله العثيم تطلق مهرجان عروض اليوم الوطني
سبق

أطلقت شركة أسواق عبدالله العثيم مهرجان العروض الخاصة التي تتزامن مع الذكرى الـ 91 لليوم الوطني السعودي تحت شعار "الوطن مهد امجادنا"، وتقدم من خلاله الشركة في كافة فروعها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، البالغ عددها 259 فرعاً تشكيلة واسعة من العروض والخصومات المميزة على جميع احتياجات الأسرة من الأصناف والمنتجات الغذائية والاستهلاكية والمنتجات الطازجة والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، وسط التقيد بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها الجهات الرسمية في كافة فروعها.

من جانبه أكد الأستاذ عبدالعزيز عبدالله العثيم الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة على أهمية مشاركة الشعب السعودي احتفالاته بهذه الذكرى العزيزة على قلوب الجميع، رافعاً في الوقت ذاته التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، وشعب المملكة الحبيب بمناسبة اليوم الوطني، متمنياً لوطننا المعطاء دوام التقدم والنماء.

مشيراً إلى أن المهرجان جاء تلبية لاحتياجات العملاء، على العديد من المنتجات التي تتميز بالطلب المرتفع من قبل العملاء، والتوفير الكبير، وبأسعار منافسة، وأضاف: "نحرص دائماً في أسواق عبدالله العثيم أن نقدم خيارات متنوعة من المنتجات لعملائنا، وبذل كل جهد ممكن لتلبية احتياجاتهم التي تتماشى مع متطلباتهم، وتخفف عن كاهل رب الأسرة، وإن هذه العروض والتخفيضات تمت بالشراكة مع كبرى الشركات والموردين، استناداً إلى خبرتنا العريقة في قطاع البيع بالتجزئة، ومعرفتنا التامة بما يحتاجه عملاؤنا، حيث نسعى أن نكون قريبين من المستهلك بتقديم عروض التخفيضات الحقيقية طوال العام ولمختلف المواسم من خلال تنويع الأصناف التي تقدم للمستهلك من المنتجات الوطنية والعالمية ذات الجودة العالية .

وتابع: "المهرجان يشتمل على العديد من المزايا والعروض الخاصة للعملاء الذين يحملون عضوية برنامج الولاء اكتساب، وأن هذه العروض والتخفيضات تمثل التزام الشركة المستمر تجاه عملائها، وسعيها المتواصل للتخفيف عن كاهل رب الأسرة وتلبية احتياجاته اليومية بتوفير أجود الأصناف وبأقل الأسعار، حيث نحرص دائماً بأن نكون قريبين من المستهلك بتقديم عروض التخفيضات الحقيقية طوال العام وفي كافة المناسبات ولمختلف المواسم".

16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443
03:10 PM

‬أسواق عبدالله العثيم تطلق مهرجان عروض اليوم الوطني

تحت شعار "الوطن مهد أمجادنا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت شركة أسواق عبدالله العثيم مهرجان العروض الخاصة التي تتزامن مع الذكرى الـ 91 لليوم الوطني السعودي تحت شعار "الوطن مهد امجادنا"، وتقدم من خلاله الشركة في كافة فروعها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، البالغ عددها 259 فرعاً تشكيلة واسعة من العروض والخصومات المميزة على جميع احتياجات الأسرة من الأصناف والمنتجات الغذائية والاستهلاكية والمنتجات الطازجة والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، وسط التقيد بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها الجهات الرسمية في كافة فروعها.

من جانبه أكد الأستاذ عبدالعزيز عبدالله العثيم الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة على أهمية مشاركة الشعب السعودي احتفالاته بهذه الذكرى العزيزة على قلوب الجميع، رافعاً في الوقت ذاته التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، وشعب المملكة الحبيب بمناسبة اليوم الوطني، متمنياً لوطننا المعطاء دوام التقدم والنماء.

مشيراً إلى أن المهرجان جاء تلبية لاحتياجات العملاء، على العديد من المنتجات التي تتميز بالطلب المرتفع من قبل العملاء، والتوفير الكبير، وبأسعار منافسة، وأضاف: "نحرص دائماً في أسواق عبدالله العثيم أن نقدم خيارات متنوعة من المنتجات لعملائنا، وبذل كل جهد ممكن لتلبية احتياجاتهم التي تتماشى مع متطلباتهم، وتخفف عن كاهل رب الأسرة، وإن هذه العروض والتخفيضات تمت بالشراكة مع كبرى الشركات والموردين، استناداً إلى خبرتنا العريقة في قطاع البيع بالتجزئة، ومعرفتنا التامة بما يحتاجه عملاؤنا، حيث نسعى أن نكون قريبين من المستهلك بتقديم عروض التخفيضات الحقيقية طوال العام ولمختلف المواسم من خلال تنويع الأصناف التي تقدم للمستهلك من المنتجات الوطنية والعالمية ذات الجودة العالية .

وتابع: "المهرجان يشتمل على العديد من المزايا والعروض الخاصة للعملاء الذين يحملون عضوية برنامج الولاء اكتساب، وأن هذه العروض والتخفيضات تمثل التزام الشركة المستمر تجاه عملائها، وسعيها المتواصل للتخفيف عن كاهل رب الأسرة وتلبية احتياجاته اليومية بتوفير أجود الأصناف وبأقل الأسعار، حيث نحرص دائماً بأن نكون قريبين من المستهلك بتقديم عروض التخفيضات الحقيقية طوال العام وفي كافة المناسبات ولمختلف المواسم".

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