النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
3 منهم ضمن قائمة المطلوبين في القطيف وكانوا في طريقهم للفرار إلى خارج البلاد

4 مسلحين يستهدفون نقطة أبو حدرية بالقنابل.. مقتل اثنين والقبض على آخرَين

معظمهم لاجئون..العرب المقيمون في تركيا كم عددهم؟

تشكيل اتحاد للجاليات العربية

أفاد رئيس الجمعية العربية في إسطنبول متين طوران، اليوم (الأحد)، بأن حوالي 5 ملايين من الجاليات العربية تعيش في تركيا، بينهم 3 ملايين و600 ألف لاجئ سوري ورجال أعمال وطلبة.

ونقلت "الأناضول" عن "طوران"، قوله: "بعد العمل مع العرب 3 أعوام تقرر تشكيل اتحاد الجاليات العربية، حتى يمكن التنسيق والعمل مع القيادات التركية بفعالية أكبر".

وأوضح رئيس الجمعية العربية في إسطنبول، أن الاتحاد الذي أُعلن تأسيسه حديثاً سيلعب دور الجسر الرابط بين الأتراك والجاليات العربية.

من جهته، ذكر رئيس الاتحاد مصطفى طرهوني (ليبي الجنسية)، بأنهم يهدفون عبر تأسيس الاتحاد، إلى مساعدة أفراد الجاليات العربية في تركيا.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
معظمهم لاجئون..العرب المقيمون في تركيا كم عددهم؟
سبق

أفاد رئيس الجمعية العربية في إسطنبول متين طوران، اليوم (الأحد)، بأن حوالي 5 ملايين من الجاليات العربية تعيش في تركيا، بينهم 3 ملايين و600 ألف لاجئ سوري ورجال أعمال وطلبة.

ونقلت "الأناضول" عن "طوران"، قوله: "بعد العمل مع العرب 3 أعوام تقرر تشكيل اتحاد الجاليات العربية، حتى يمكن التنسيق والعمل مع القيادات التركية بفعالية أكبر".

وأوضح رئيس الجمعية العربية في إسطنبول، أن الاتحاد الذي أُعلن تأسيسه حديثاً سيلعب دور الجسر الرابط بين الأتراك والجاليات العربية.

من جهته، ذكر رئيس الاتحاد مصطفى طرهوني (ليبي الجنسية)، بأنهم يهدفون عبر تأسيس الاتحاد، إلى مساعدة أفراد الجاليات العربية في تركيا.

07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
07:59 PM

معظمهم لاجئون..العرب المقيمون في تركيا كم عددهم؟

تشكيل اتحاد للجاليات العربية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
167

أفاد رئيس الجمعية العربية في إسطنبول متين طوران، اليوم (الأحد)، بأن حوالي 5 ملايين من الجاليات العربية تعيش في تركيا، بينهم 3 ملايين و600 ألف لاجئ سوري ورجال أعمال وطلبة.

ونقلت "الأناضول" عن "طوران"، قوله: "بعد العمل مع العرب 3 أعوام تقرر تشكيل اتحاد الجاليات العربية، حتى يمكن التنسيق والعمل مع القيادات التركية بفعالية أكبر".

وأوضح رئيس الجمعية العربية في إسطنبول، أن الاتحاد الذي أُعلن تأسيسه حديثاً سيلعب دور الجسر الرابط بين الأتراك والجاليات العربية.

من جهته، ذكر رئيس الاتحاد مصطفى طرهوني (ليبي الجنسية)، بأنهم يهدفون عبر تأسيس الاتحاد، إلى مساعدة أفراد الجاليات العربية في تركيا.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,292
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,559
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,212
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,182

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة