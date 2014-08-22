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شاهد.. أمطار "شفا الطائف" تدفع المواطنين للخروج والتنزه

سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب

تصوير (ماجد عسيري): هطلت، مساء اليوم، أمطار متوسطة بمركز الشفا التابع لمحافظة الطائف، سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب.

ودفعت هذه الأجواء الماطرة المواطنين للخروج والتنزه والاستمتاع بالأمطار، وتوثيق بهواتفهم جريان المياه في الشوارع والأودية والشعاب أثناء هطول الأمطار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. أمطار "شفا الطائف" تدفع المواطنين للخروج والتنزه
سبق

تصوير (ماجد عسيري): هطلت، مساء اليوم، أمطار متوسطة بمركز الشفا التابع لمحافظة الطائف، سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب.

ودفعت هذه الأجواء الماطرة المواطنين للخروج والتنزه والاستمتاع بالأمطار، وتوثيق بهواتفهم جريان المياه في الشوارع والأودية والشعاب أثناء هطول الأمطار.

22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443
05:54 PM

شاهد.. أمطار "شفا الطائف" تدفع المواطنين للخروج والتنزه

سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب

A A A
سعود الدعجاني - الطائف
2
2,062

تصوير (ماجد عسيري): هطلت، مساء اليوم، أمطار متوسطة بمركز الشفا التابع لمحافظة الطائف، سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب.

ودفعت هذه الأجواء الماطرة المواطنين للخروج والتنزه والاستمتاع بالأمطار، وتوثيق بهواتفهم جريان المياه في الشوارع والأودية والشعاب أثناء هطول الأمطار.

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